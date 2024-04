Prefeitura investe quase R$ 300 mil em praça moderna no Bairro Cidade Morena

Com um investimento de R$ 298.125,68, a Prefeitura de Campo Grande está tornando realidade um sonho de mais de duas décadas dos moradores do Bairro Cidade Morena, localizado na região das Moreninhas: a reforma da Praça do Bairro, que antes era apenas uma área verde cercada.

Gradualmente, os operários que trabalham na obra estão dando forma ao projeto que, visto do alto, terá o formato de um peixe. A previsão é de que a Praça seja concluída no prazo de 180 dias.

A calçada que está sendo construída terá a forma de peixe, interligando as ruas Fraiburgo e Taboão da Serra. Com a conclusão do projeto, no local, a população passará a contar com uma calçada compartilhada para ciclistas e caminhadas, além de uma academia ao ar livre e um playground. E com o paisagismo, a área ganhará árvores ornamentais e gramado.

A Praça fica a poucas quadras da Avenida Gury Marques, na Rua Fraiburgo, via de grande movimento por ser o principal acesso às Moreninhas. Por isso, a expectativa é de que com a Praça, a economia local será fortalecida com o aumento no fluxo de pessoas na região, onde também está localizada a unidade básica de saúde do bairro.

