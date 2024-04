Homem que arremessou pedra em mulher na rodoviária de Três Lagoas é preso

Nesta quarta-feira(3), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (DAM) verificou, através de consulta aos sistemas policiais, que uma mulher de 41 anos teria sido agredida pelo companheiro, de 34 anos de idade, na Rodoviária da cidade. Os fatos ocorreram por volta das 06h. O atendimento inicial foi realizado pela Polícia Militar, que registrou o boletim de ocorrência por volta das 07h na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).

Os policiais civis, logo pela manhã, obtiveram a informação de que a vítima estaria sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento da cidade e para lá se deslocaram. Recebida a alta, a mulher foi conduzida até a DAM, onde foi ouvida em depoimento, solicitou medidas protetivas e passou por exame de corpo de delito.

O Delegado de Polícia responsável, Matheus de Palma, então, organizou a equipe e iniciou rondas na tentativa de capturar o agressor. As diligências estenderam-se até o final da manhã, quando o autor foi localizado e capturado na empresa em que trabalha, sendo conduzido até a DAM.

Na unidade policial, foi preso em flagrante por diversos crimes, dentre eles invasão de domicílio, perseguição, ameaça e lesão corporal. As investidas do agressor em desfavor da vítima iniciaram-se no período noturno de ontem, estendendo-se até esta manhã, quando ela foi agredida na Rodoviária.

O agressor possui diversas passagens policiais, sendo duas por homicídio, um praticado em 2007 e outro em 2021. Este último por atear fogo na casa da ex-companheira dele.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas reforça o seu compromisso de proteger e tutelar as mulheres vítimas de violência, sendo o atendimento especializado realizado à Rua Oscar Guimarães, 1655, Centro, Três Lagoas.

