Alan Guedes assina duas ordens de serviço de obras do Fonplata nesta quinta-feira

Com recursos internacionais, Dourados recebe investimentos de R$ 200 milhões para obras de infraestrutura e modernização em todo o município

O prefeito Alan Guedes (PP) assina nesta quinta-feira (4), duas ordens de serviços para as primeiras obras com recursos do Fonplanta (Banco de Desenvolvimento), que financia projetos na América Latina. A primeira é para a construção da CAC (Central de Atendimento ao Cidadão) e a segunda para a drenagem, pavimentação, sinalização, calçamento e acessibilidade em ruas do Parque do Jequitibás. A assinatura acontece no CCI (Centro de Convivência do Idoso) André’s Chamorro às 14h.

“Em novembro de 2022 lançamos um plano de investimentos para Dourados, o Desenvolve Dourados. O financiamento do projeto contempla recursos internacionais do Fonplata, no total de 40 milhões de dólares (cerca de R$ 200 milhões), com recursos federais, estaduais e próprios do município. E só foi possível conseguir recursos do Fonplata, que é um empréstimo internacional, porque conseguimos recuperar o equilíbrio financeiro e econômico com gestão. Tivemos que acabar com as pendências financeiras, demonstrar a capacidade de pagamento do município e o projeto passar pelo Congresso Nacional, já que a União é fiadora do processo. Nesse modo, foi preciso elencar as prioridades da cidade, elaborar projetos e aprovar tudo no banco e nas instâncias políticas. Agora chegamos no momento de começar as obras. Eu tenho certeza que o programa de desenvolvimento de Dourados, aliado a outros que certamente virão, vai permitir que a cidade experimente um novo momento”, comemorou o prefeito Alan.

Somados os recursos do Fonplata, e as verbas da União, Governo do Estado e da própria prefeitura, o Programa Desenvolve Dourados prevê investimentos de mais de R$ 500 milhões.

Momento histórico

Essa é a primeira vez na história que Dourados está empregando, de fato, recursos internacionais para o desenvolvimento da cidade. A construção da nova sede da Central de Atendimento ao Cidadão vai receber um investimento de R$ 7.341.048,20 com recursos do Fonplata e contrapartida de R$ 4.053.699,39, totalizando R$ 11.394.747,59.

Já o asfaltamento no Parque dos Jequitibás terá um investimento de R$ 8.900.914,21 com recurso do Fonplata e contrapartida de R$ 1.442.691,41, totalizando R$ 10.343.605,62, em obras de infraestrutura.

Com essas obras, em um balanço parcial, somando as fontes de recurso, o Desenvolve Dourados já executou e está em fase execução mais de 50 projetos totalizando mais de R$150 milhões em vários segmentos, como educação, saúde e infraestrutura.

Fonplata

O financiamento permitiu a promoção de melhorias na qualidade de vida da população por meio de ações em saneamento, meio ambiente, mobilidade e desenvolvimento urbano, infraestrutura administrativa e fortalecimento institucional no município de Dourados.

As propostas do programa estão divididas em investimentos nas áreas: Saneamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura Administrativa e Fortalecimento Institucional. A importância desse investimento coloca o município em outro patamar de crescimento e sustentabilidade municipal.

As obras do Fonplata vão requalificar vias, transformar a mobilidade da cidade, melhorar os prédios públicos de atendimento ao cidadão, fomentar a cultura, o esporte, o turismo e dar mais dignidade aos povos indígenas. As propostas do programa estão divididas em investimentos nas áreas de Saneamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento.

Com assessoria

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.