Dudu fica contrariado com anúncio e diz para atletas que segue no Palmeiras

Dudu garantiu aos jogadores do Palmeiras que não deixará o clube. O camisa 7 explicou a seus companheiros, após o treino deste domingo (16) na Academia de Futebol, que o acordo apalavrado com o Cruzeiro seria apenas para o final do ano, e ele poderia completar sua última temporada com o Palmeiras antes de partir.

Dudu mudou de ideia após o núncio cruzeirense, pediu desculpas pelo episódio e reforçou seu comprometimento com o clube.

A notícia da saída de Dudu para o Cruzeiro pegou todos os atletas do elenco de surpresa. Nem mesmo Mayke e Marcos Rocha, atletas que têm uma amizade mais próxima do jogador, estavam sabendo da possibilidade do negócio.

Posicionamentos contundentes de ídolos históricos do Palmeiras também fizeram Dudu mudar de ideia. Ademir da Guia usou as redes sociais para falar sobre a “lealdade” que um ídolo precisa ter, e Marcos fez um post dizendo que a “palavra já não tem mais valor” -sem citar Dudu.

Dudu foi pressionado por pessoas próximas, por alguns torcedores e membros da torcida organizada após a notícia. Recebeu alguns deles em sua casa e manifestou que não tinha mais certeza do que faria.

A Raposa acertou os valores com o Palmeiras, tinha o ‘ok’ de Dudu e seu empresário, e anunciou a contratação encaminhada do atacante sem nenhum documento assinado. Danilo Lavieri, colunista do UOL, informou neste domingo (16) que os clubes ainda pensam em manter a transferência.

O ACORDO ENTRE DUDU E CRUZEIRO

Dudu pediu para ser negociado pelo Palmeiras após receber um contrato considerado irrecusável. O salário é superior ao que o jogador recebe atualmente no Alviverde.

O tempo de vínculo também mexeu com o atleta: os mineiros ofereceram um contrato de três anos, com opção de extensão por mais um em caso de metas batidas. Dudu já tem 32 anos e ainda não jogou após se recuperar da grave lesão no joelho.

Com informações da Folhapress, por Flavio Latif

