Prefeitura intensifica combate ao descarte irregular de lixo e queimadas em lotes

Com o objetivo de sensibilizar a população quanto a importância do descarte e disposição correta de resíduos sólidos, a necessidade do controle de vegetação nos lotes e os problemas ligados ao uso de fogo para a limpeza desses espaços, a Prefeitura de Campo Grande inicia nesta quinta-feira (23), uma ação permanente, que vai envolver diversas secretarias e órgãos municipais.

A ação “Terreno Limpo, Cidade Limpa” terá início com a vistoria dos locais identificados como os pontos de descarte sistêmico de resíduos, que foram mapeados pela Gerência de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). A prefeita Adriane Lopes vai acompanhar as equipes a partir das 15 horas.

Além de campanhas educativas, que serão amplamente divulgadas, a Prefeitura pretende estimular o uso dos Ecopontos espalhados pela capital e fomentar a discussão sobre o melhor aproveitamento de grandes áreas desocupadas, destinando-as a projetos como praças, parques, hortas comunitárias e até estudos voltados a viabilidade da construção de moradias populares.

O uso de tecnologias também será uma importante arma no combate ao descarte impróprio. Todos os pontos mapeados pela Sisep serão monitorados pela Guarda Municipal Ambiental monitorará, intensificando a fiscalização nesses locais, por parte dos órgãos competentes. Acesse também: Mais de 100 presos são transferidos de presídio após motim