Prefeitura intensifica combate ao Aedes aegypti com megaoperação em andamento

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) da Prefeitura de Campo Grande tem aumentado os esforços para combater o mosquito Aedes aegypti, que é responsável por transmitir dengue, zika e chikungunya. Para isso, está sendo realizada a sexta fase da Campanha Operação Mosquito Zero, que tem como foco a Região Urbana do Imbirussu.

Aproximadamente 200 agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetorias (CCEV) estão engajados em inspecionar residências e terrenos baldios, coletar e eliminar objetos inutilizáveis que possam se tornar criadouros potenciais para o mosquito, além de fornecer orientações aos moradores sobre medidas preventivas.

De acordo com o relatório preliminar da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), mais de 3.200 imóveis foram inspecionados, 1.500 depósitos foram removidos e 139 focos foram identificados na Região Imbirussu, durante o período de 15 a 22 de março.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, destaca a importância da participação da população para evitar o aumento na proliferação do mosquito.

“Houve um aumento significativo nos casos de dengue em nosso município. E é fundamental que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte. Não basta o Poder Público agir. A guerra contra o mosquito depende de cada um de nós”, enfatiza.

É possível evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, reduzir a incidência de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, adotando medidas simples, como manter caixas d’água, cisternas, tonéis, tambores e filtros sempre tampados.

A superintendente também destaca que descartar objetos no local apropriado e levar o lixo para fora da casa somente no dia da coleta são outras medidas preventivas importantes.

“Recipientes e sacos plásticos, garrafas, latas, sucatas, ferro-velho, entulhos em construção; tudo isso pode ser foco de Aedes. Furar o fundo das latas e, se possível, amassar; tampar latas de tinta e deixá-las em local adequado; enviar sacos plásticos para reciclagem; amassar copos descartáveis; e manter garrafas com tampas ou viradas para baixo são algumas medidas que podem ajudar a eliminar o acúmulo de água”, complementa.

