Polícia encontra cão morto e resgata seis pitbulls em casa de usuário de drogas

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante em um imóvel totalmente sujo, onde morava com seis cachorros resgatados em situação de maus-tratos, no início da tarde desta quinta-feira (23), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Depois de uma denúncia, a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) foi até o endereço e conversou com o morador, que confirmou ter furtado um pitbull fêmea para cruzar com o dele que tinha em casa. Os filhotes, ele revendia e com o dinheiro para comprar entorpecentes.

A mãe do morador chegou no local e confirmou que há três meses não aparecia. Ela que limpava o local para o filho usuário de entorpecentes, que acabou preso por maus-tratos. Os seis cachorros que foram resgatados serão levados ao CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) e depois para a Ong Cão Feliz. Acesse também: Projeto da BR-163 prevê sete anos de obras e mais quatro pedágios de R$ 14

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf