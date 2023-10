MS ao vivo no Parque das Nações Indígenas

Banda Natiruts dá início ao projeto que terá atrações gratuitas uma vez por mês, no Parque das Nações Indígenas

Neste domingo (16), a banda Natiruts vem a Campo Grande, para realizar o primeiro show do projeto “MS ao Vivo”, que terá um show por mês no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita. A banda, que já fez trilha sonora de muitos momentos daqueles apaixonados por reggae, compõe canções que falam sobre paz, amor e luta por liberdade. Com 25 anos de história na música, Natiruts apresentará um show de reggae romântico, muito brasileiro, mas também meio latino e meio blues, com a canção “Ela”, o cartão de visitas do disco “Good Vibration”, trazido nesta turnê. E no próximo mês já tem atração definida para o “MS Ao Vivo”, é o duo Anavitória que anima o público campo-grandense, no dia 13 de agosto.

Natureza e arte se entrelaçam na levada da banda Natiruts, formada em Brasília nos anos 90, que vai ao vento, nas asas de um beija-flor, penetra nos ouvidos, sacode os quadris e rapidamente chega ao coração. A banda começou com a aproximação de Alexandre Carlo e Waldino Pires de Moraes Jr. (Juninho), que juntos conheceram e convidaram Luis Maurício, Izabella Rocha e Bruno Dourado para montar uma banda. Além deles, André Carneiro participou da banda por um curto tempo como guitarrista. A banda tem 13 CDs e quatro DVDs lançados e uma história de sucesso que pode ser contada a partir de sua discografia. Natiruts foi indicada ao Grammy Latino em 2013 e em 2021. Desde os anos 2000, o duo se tornou uma das atrações mais populares, encantando multidões com suas letras envolventes e ritmos contagiantes.

“Liberdade pra Dentro da Cabeça”, “Andei Só”, “Me Namora”, “Quero Ser Feliz Também”, “Sorri, Sou Rei” e “Natiruts Reggae Power” são alguns dos grandes hits da banda, que atualmente é uma das maiores no cenário do reggae brasileiro. Em suas redes sociais e nas plataformas de streaming, Natiruts movimenta milhões de fãs com suas canções.

O primeiro disco da banda veio em 1997, carregando o mesmo nome da banda. O lançamento foi feito de forma independente e levou o grupo a se tornar um grande sucesso, conquistando seu primeiro disco de platina. Deste disco se destaca a música “Liberdade pra Dentro da Cabeça”, que faz sucesso até hoje e é facilmente reconhecida, até por quem não é fã de carteirinha da banda.

“Povo Brasileiro”, disco lançado em 1999, com músicas de cunho político, fez com que Natiruts ganhasse um disco de ouro, conquistando a marca de um milhão de cópias vendidas. Desde então, a banda de reggae é sucesso por onde passa, com músicas e álbuns fantásticos. Anos se passaram e o Natiruts continua lançando músicas e álbuns de sucesso indiscutível. Em 2014, uma das canções de maior sucesso do Natiruts, “Andei Só”, ganhou um videoclipe, que se passava na cidade do Rio de Janeiro. Natiruts também é conhecida por abraçar causas ambientais. No ano passado, juntou forças com o projeto “Salve o Solo”, iniciativa da Fundação Conscious Planet (Planeta Consciente), visando mobilizar as pessoas e os governos de todas as nações a implantar políticas duradouras para revitalização do solo e ecologia.

Há oito anos, o grupo realizou uma campanha com o Instituto Mais Cerrado, visando a recuperação das nascentes localizadas no Cerrado para fazer um contraponto ao ritmo de devastação do bioma. No ano passado, Natiruts lançou o vídeo oficial da música "De Tanto Sol", com participação da banda Melim. Além de cenas espetaculares de um amor de verão em Fernando de Noronha (PE), o vídeo é o primeiro clipe carbono neutro do mundo.

Isso quer dizer que as emissões de carbono geradas com a produção do vídeo foram compensadas com ações que evitam o desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa.

A abertura do show de Natiruts neste domingo (16), que deve receber em torno de 20 mil pessoas no Parque das Nações Indígenas, ficará por conta da cantora campo-grandense Karla Coronel. MS ao Vivo Fruto de uma parceria entre o Sesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), os shows do “MS ao Vivo” começarão sempre às 17h, possibilitando a presença do público de todas as idades.

Em agosto, será a vez do duo Anavitória chegar ao Parque das Nações Indígenas, que mistura em suas músicas elementos do pop, MPB e folk, reúne na discografia quatro álbuns de estúdio, três extended plays (EPs), um filme, um documentário e diversos singles.

As canções “Agora Eu Quero Ir” e “Dengo” fizeram parte da trilha sonora de novelas e são facilmente reconhecidas em todo o Brasil. Na programação tem ainda show com o cantor Rubel, no dia 10 de setembro, Simone, no dia 8 de outubro e o rapper Criolo, no dia 12 de novembro.

O atual responsável pela FCMS, Marcelo Miranda, destaca que o projeto acontece em um cartão-postal de Campo Grande.“Começamos o segundo semestre com o pé direito, trazendo mais um grande projeto para a população, com shows nacionais gratuitos em um cartão-postal da nossa Capital. Serão grandes celebrações da música e da cultura, eu tenho certeza”. Por meio da Setescc e da fundação, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza o projeto com o apoio do Sesc MS e das empresas 067 Vinhos e Coco Bambu.

SERVIÇO: O show de Natiruts começa às 17h, no Parque das Nações Indígenas. A entrada é gratuita.

[Livia Bezerra– O ESTADO DE MS]

