Combates se intensificam em Mariupol em dia de reunião de Biden com ministros ucranianos

O presidente dos EUA, Joe Biden, reuniu-se neste sábado (26) em Varsóvia com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, e com o ministro da Defesa, Oleksi Reznikov, em seu primeiro encontro presencial com autoridades ucranianas do primeiro escalão desde o início da guerra.

Biden se sentou em uma longa mesa branca ao lado do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, e em frente às autoridades da Ucrânia.

Na reunião, os Estados Unidos expressaram “compromisso inabalável com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia”, segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Kuleba relatou a repórteres que os EUA prometeram mais ajuda e cooperação com a defesa e a segurança da Ucrânia. Ele afirmou também que o grupo discutiu em detalhes o caso de Mariupol.

Neste sábado, o prefeito da cidade portuária destruída pelos russos disse que há combates nas ruas e que a situação continua crítica. A vice-primeira-ministra do país, Irina Vereshchuk, anunciou que 100 mil civis ainda precisam ser retirados de Mariupol.

Em um anúncio na TV nacional, ela também afirmou que houve um acordo para o estabelecimento de dez corredores humanitários para evacuar civis de vilas e cidades mais atingidas por combates.

Segundo Vereshchuk, a única forma de sair de Mariupol é em carros particulares, já que as forças russas não deixam ônibus passar por seus postos de controle. A Ucrânia e a Rússia têm se acusado mutuamente pelas falhas em estabelecer corredores humanitários nas últimas semanas.

Neste sábado, Biden também deve se encontrar com o presidente polonês Andrzej Duda e fará um discurso afirmando que o “mundo livre” se opõe à invasão da Ucrânia pela Rússia e que há unidade entre as principais economias sobre a necessidade de deter Vladimir Putin.

Segundo a Casa Branca, em seu discurso, o americano “fará comentários sobre os esforços unidos do mundo livre para apoiar o povo da Ucrânia, responsabilizar a Rússia por sua guerra brutal e defender um futuro enraizado em princípios democráticos”.

Biden e Duda se reunirão em particular e devem discutir como armar a Ucrânia com aviões de guerra e dar outras garantias de segurança ao país.

Buscando evitar um conflito direto com a Rússia, Washington rejeitou no início deste mês uma oferta surpresa da Polônia de transferir caças MiG-29 fabricados na Rússia para uma base dos EUA na Alemanha, que seriam usados para reabastecer a força aérea da Ucrânia.

Agora, a Polônia quer acelerar a compra de mísseis Patriot fabricados nos EUA, caças F35 e tanques para sua própria segurança e buscar garantias sobre os compromissos da Otan de defender seus membros.

Também está na agenda de Biden para este último dia na Polônia uma visita a refugiados ucranianos -o país é a principal porta de entrada dos que escapam da guerra e já recebeu mais de 2 milhões de pessoas nessa situação, a maioria mulheres e crianças.

Em sua visita à Europa, Biden realizou três dias de reuniões de emergência com aliados do G7, da União Europeia e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Na Polônia desde a sexta-feira (25), ele encontrou soldados americanos que integram os batalhões da Otan.

