Mais de 4 milhões já receberam do INSS por descontos indevidos nos benefícios

Balanço divulgado nesta segunda (8/12) mostra que pouco mais 65% dos interessados já foram ressarcidos. Os valores somam R$ 2,75 bilhões

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua o trabalho de devolução de descontos associativos identificados como ilegais, ou não autorizados. Em 15 dias úteis, entre 17 de novembro e 8 de dezembro, mais 270 mil devoluções foram realizadas.

Até o momento, são mais de 4 milhões de ressarcimentos já efetuados, num valor total de R$ 2.747.143.477,26. O mais recente balanço foi divulgado nesta segunda-feira (8/12). Ao mesmo tempo, 6.184.732 pessoas denunciaram ter sofrido descontos irregulares.

Veja o balanço do INSS:

Descontos associativos: balanço 08/12

1. Meu INSS

1.1 – Acessos ao Meu INSS: 1.539.321.710

1.2 – Acessos à funcionalidade de Consulta: 71.567.168

1.3 – Acessos de usuário que não possuíam descontos: 37.863.002

2. Registro de Pedidos

2.1.1 – Quantidade de Pedidos Abertos: 6.315.465

2.1.1.1 – Quantos Não Reconheceram: 6.184.732

2.1.1.2 – Quantos Reconheceram: 130.73 3

2.1.1.3 – Canal de Atendimento Meu INSS: 3.422.547 (54,2%)

2.1.1.4 – Canal de Atendimento Central 135: 418.687 (6,6%)

2.1.1.5 – Canal de Atendimento Correios: 2.230.847 (35,3%)

2.1.1.6 – De Ofício: 243.239 (3,9%)

2.1.2 – Quantidade de Entidades Contestadas: 44

3. Resposta das Entidades

3.1.2 – Quantas a entidade respondeu contestação com documentação: 1.569.630

4. Pagamentos

4.1 – Emitidos/Gerados: 4.028.031

4.1.1 – Valor dos Pagamentos Emitidos/Gerados: R$2.747.143.477,26

Link: https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/descontos-associativos-balanco-08-12-2025

Com informações da Agência Gov.