Prefeitura de Dourados reabre inscrições para programa de castração de cães e gatos

A Prefeitura de Dourados anunciou a reabertura das inscrições para o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos a partir desta segunda-feira, 16 de outubro. Esta iniciativa visa promover o controle populacional de animais de estimação e contribuir para o bem-estar dos animais e da comunidade em geral. As inscrições estarão abertas até o dia 25 de outubro, proporcionando uma oportunidade valiosa para os residentes da região.

Para se inscrever, os interessados têm duas opções: podem comparecer pessoalmente ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h. Além disso, as inscrições também podem ser realizadas de forma virtual através do site oficial da Prefeitura.

Para tornar o processo mais acessível, o CCZ disponibilizou números de contato, incluindo o telefone 98163-0640 e o WhatsApp 6781630640, para esclarecer dúvidas e oferecer assistência aos interessados no programa.

Uma mudança importante é que, desta vez, as vagas não se restringem apenas a famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico). Agora, essa não é mais uma exigência, mas um critério de seleção, como explicou Priscila da Silva, coordenadora do CCZ.

O serviço de castração oferecido pelo programa é gratuito e atenderá animais selecionados com base em critérios específicos. Conforme determinado por um comitê técnico, o programa se concentra na castração de animais machos.

Na primeira etapa do programa, foram contratadas duas clínicas para realizar um total de 886 castrações. Deste número, 30% das vagas são reservadas para entidades e associações de proteção aos animais. Até o momento, já foram realizados 339 procedimentos em cães e gatos. A próxima etapa incluirá os animais já cadastrados e, em seguida, novas inscrições feitas a partir desta segunda-feira serão atendidas.

