Rádio Comunitária FM Cidade Morena convida população churrasco neste sábado

A FM Cidade Morena 106,3, a “Rádio Nota 10” e a comunicadora Marinalva Pereira prepara para este sábado (11), das 12h às 14h, um churrasco Nota 10 com diversos prêmios para quem participar do evento na Igreja do Cotolengo, localizado na rua Jamil Basmage, nº 996, região da Mata do Jacinto. A entrada custa R$ 40.

O DJ JB, João Bosco Viana, diretor-técnico da FM Cidade Morena, junto ao DJ Simmu comandam o ambiente musical com ambiente de discoteca. Mais informações pelos telefones 9 8422-6234 ou 9 8423-8586.

Patrocinadores: Junior Coringa, Berpram, Wizard, Polpanorte, CEAV, BDM Digital, Loja do Gesso, Hadassaviagens e Instituto Embelleze.