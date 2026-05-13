Dourados abre Semana do Meio Ambiente com debates sobre clima e sustentabilidade

Programação do dia 3 de junho reúne poder público, comunidade acadêmica e sociedade civil em atividades no Centro Administrativo e na Casa da Cultura

A Prefeitura de Dourados realiza na primeira semana de junho a XXII Semana do Meio Ambiente e o XXII Eco Dourados, com o tema “Horizontes Seguros: Tecendo Resiliência Climática em Dourados”.

As atividades começam no dia 3 de junho e serão marcadas por debates e troca de experiências sobre mudanças climáticas e ações ambientais no município.

Pela manhã, a partir das 8h30, ocorre uma mesa de debate no auditório do Centro Administrativo Municipal, com participação de servidores e representantes de secretarias.

À tarde, a programação segue na Casa da Cultura, com debate às 13h15 e apresentação de trabalhos acadêmicos às 16h30, reunindo estudantes, pesquisadores e servidores.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por formulário online divulgado pela organização.

O evento busca estimular o diálogo entre diferentes setores e discutir caminhos para fortalecer a sustentabilidade em Dourados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.