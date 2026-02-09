Aplicação de fumacê começa nesta terça-feira em Corumbá no combate ao mosquito da dengue

Pulverização de inseticida deve atingir 324 quarteirões da cidade

Corumbá vai intensificar, a partir do dia 10 de fevereiro, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. A medida inclui a circulação de carros fumacê em diferentes regiões da cidade.

Os veículos equipados com o sistema de pulverização vão aplicar inseticida nas áreas atendidas em três etapas, método utilizado para tentar diminuir a presença do mosquito adulto. A ação faz parte de um conjunto de estratégias que também envolve orientação à população e trabalhos para eliminar possíveis criadouros do inseto.

O reforço ocorre após a confirmação da circulação do vírus da dengue tipo 3 e do zika no município neste ano. A proximidade do Carnaval também acende o alerta, já que o aumento na circulação de moradores e visitantes pode favorecer a transmissão das doenças.

O uso do fumacê é considerado uma medida complementar no controle do mosquito e tem como objetivo reduzir a infestação e evitar o surgimento de novos casos.

Cronograma

A aplicação será realizada entre os dias 10 e 16 de fevereiro, no período da manhã, das 4h às 8h e pela tarde e noite, das 16h às 21h. Ao todo, 324 quarteirões devem receber a pulverização do inseticida. As áreas atendidas serão: Bairro Guatós – 124 quarteirões; Bairro Popular Velha – 55 quarteirões; Bairro Nova Corumbá – 105 quarteirões; Região central (área do Carnaval) – 40 quarteirões