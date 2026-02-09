Aplicação de fumacê começa nesta terça-feira em Corumbá no combate ao mosquito da dengue

Pulverização de inseticida deve atingir 324 quarteirões da cidade
Corumbá vai intensificar, a partir do dia 10 de fevereiro, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. A medida inclui a circulação de carros fumacê em diferentes regiões da cidade.
Os veículos equipados com o sistema de pulverização vão aplicar inseticida nas áreas atendidas em três etapas, método utilizado para tentar diminuir a presença do mosquito adulto. A ação faz parte de um conjunto de estratégias que também envolve orientação à população e trabalhos para eliminar possíveis criadouros do inseto.
O reforço ocorre após a confirmação da circulação do vírus da dengue tipo 3 e do zika no município neste ano. A proximidade do Carnaval também acende o alerta, já que o aumento na circulação de moradores e visitantes pode favorecer a transmissão das doenças.
O uso do fumacê é considerado uma medida complementar no controle do mosquito e tem como objetivo reduzir a infestação e evitar o surgimento de novos casos.
Cronograma
A aplicação será realizada entre os dias 10 e 16 de fevereiro, no período da manhã, das 4h às 8h e pela tarde e noite, das 16h às 21h. Ao todo, 324 quarteirões devem receber a pulverização do inseticida. As áreas atendidas serão: Bairro Guatós – 124 quarteirões; Bairro Popular Velha – 55 quarteirões; Bairro Nova Corumbá – 105 quarteirões; Região central (área do Carnaval) – 40 quarteirões
10 de fevereiro
Centro – manhã
Nova Corumbá – tarde e noite
11 de fevereiro
Centro – manhã
Popular Velha – tarde e noite
12 de fevereiro
Centro – manhã
Guatós – tarde e noite
13 de fevereiro
Nova Corumbá – manhã
Popular Velha – tarde e noite
14 de fevereiro
Guatós – manhã
Nova Corumbá – tarde e noite
15 de fevereiro
Popular Velha – manhã
Guatós – tarde e noite
Mesmo com a aplicação do fumacê, especialistas alertam que o principal combate ao mosquito ainda depende da eliminação de água parada. A orientação é manter quintais limpos, descartar corretamente o lixo e evitar recipientes que possam servir de criadouros.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.