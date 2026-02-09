Acidente entre moto e caminhão-caçamba mata motociclista na BR-060, em Campo Grande

Colisão aconteceu na Av. Dom Antônio Barbosa; vítima foi arremessada para área de vegetação



Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão-caçamba resultou na morte de um motociclista, ainda não identificado, no início da tarde desta segunda-feira (9), em Campo Grande. A batida ocorreu na BR-060, na Avenida Dom Antônio Barbosa, que dá sequência à Avenida Euler de Azevedo.

Segundo relatos, o caminhão trafegava pela rodovia quando o motorista tentou mudar de direção em um trecho sinalizado com faixa contínua. A manobra teria surpreendido o motociclista, que seguia logo atrás e acabou atingindo a traseira do veículo de carga.

Com o impacto, a motocicleta, uma GSX 750, ficou sobre a pista, enquanto o condutor foi lançado para fora da via, parando em meio à vegetação às margens da avenida. Pessoas que presenciaram o acidente afirmaram que a moto estava em alta velocidade no momento da colisão.

O atendimento de emergência foi acionado, mas os socorristas apenas confirmaram a morte da vítima no local. O motorista do caminhão passou mal após tomar conhecimento do óbito e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento.

Até o fechamento desta matéria, a identidade do motociclista não havia sido divulgada.

