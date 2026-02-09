Cidadãos aderem à CNH do Brasil, que já chega a 300 mil habilitações emitidas

A mudança no programa federal de habilitação, desde o lançamento, resultou em ampla adesão da população e renovaçõs chegam a 685 mil no país

A expansão da plataforma CNH do Brasil nos primeiros meses de operação evidencia a forte adesão ao novo modelo de habilitação implementado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), do Ministério dos Transportes. “O Governo do Brasil avança no atendimento direto ao cidadão e isso só é possível com a digitalização segura dos serviços. Segurança e prestação de serviço são as marcas desse processo”, avalia o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

Desde dezembro, a CNH do Brasil já contabiliza mais de 300 mil primeiras habilitações emitidas e mais de 685 mil renovações. O crescimento contínuo observado em praticamente todas as etapas da jornada, do curso teórico aos exames práticos, reforça a dimensão alcançada pelo programa e a importância dos sistemas tecnológicos que sustentam a execução da política pública em escala nacional.

“Quando um conjunto de novos serviços digitais é criado para suportar uma política pública dessa envergadura, temos um grande desafio de manter a operação totalmente preparada para suportar o alto volume de acessos. Isso envolve monitoramento contínuo dos serviços, capacidade de absorver picos de demanda e rápida resposta a qualquer necessidade que eventualmente apareça”, explica Brenno Sampaio, superintendente de negócios do Serpro responsável pelo atendimento à Senatran. Ele acrescenta que a expertise da estatal “é prover soluções digitais com alto nível de segurança e excelência para toda a sociedade”.

Crescimento consistente ao longo da jornada de habilitação

Comparando os números de janeiro/2025 e janeiro/2026, o Ministério dos Transportes anunciou que o número de pessoas que concluíram os cursos teóricos saltou de 196,7 mil para 824,4 mil, uma alta de 319%. No mesmo período, os exames teóricos passaram de 171,2 mil para 225,4 mil, crescimento de 32%. Já os cursos práticos avançaram 22%, saindo de 328 mil para mais de 400 mil, enquanto os exames práticos registraram aumento de 11%, com mais de 323 mil aplicações em janeiro de 2026, frente a 291 mil no mesmo mês do ano anterior.

O crescimento desigual entre etapas, com saltos mais intensos na formação teórica e avanços progressivos nos exames e aulas práticas, evidencia uma característica típica de serviços públicos digitais em expansão: picos de acesso concentrados em determinadas fases da jornada, que exigem capacidade de adaptação contínua da infraestrutura tecnológica.

Operação em escala exige monitoramento permanente

Do ponto de vista operacional, o crescimento do volume de usuários e transações eleva o grau de complexidade do serviço, exigindo que os sistemas estejam preparados para operar em escala, absorver aumentos rápidos de carga e manter estabilidade mesmo em momentos de pico. Como a CNH envolve dados pessoais sensíveis e validações legais, a expansão do serviço ocorre com atenção permanente aos requisitos de segurança, rastreabilidade e integridade das informações, elementos essenciais para a confiança do cidadão nos serviços do Estado.

Para sustentar todo o ecossistema de serviços do Trânsito, o Serpro opera com monitoramento contínuo da infraestrutura, realizado 24 horas por dia, sete dias por semana. “O acompanhamento contínuo permite observar o comportamento dos sistemas em tempo real, antecipar ajustes e adotar medidas preventivas para garantir estabilidade, segurança e continuidade do serviço”, detalha Fernanda Rosa, superintendente responsável pelo Centro de Operações do Serpro.

Evolução constante orientada pela experiência do cidadão

No fim de janeiro de 2026, o Serpro implementou uma melhoria no fluxo da primeira habilitação para tornar a jornada do cidadão mais direta e eficiente. A integração que já realizava o registro automático da conclusão do curso teórico no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) passou a ocorrer diretamente na plataforma educacional, eliminando a necessidade de o usuário retornar ao aplicativo da CNH do Brasil para acionar essa etapa.

De acordo com Brenno Sampaio, a melhoria reduziu fricções na jornada digital, aumentou a conformidade do processo e diminuiu possível retrabalho nos Detrans. “À medida que o serviço ganhou escala, conseguimos identificar oportunidades de simplificação na experiência do cidadão e evoluir o fluxo em conjunto com os órgãos envolvidos. Esse tipo de evolução contínua é fundamental em serviços públicos digitais de grande porte”, afirma Sampaio.

CNH do Brasil: saiba como assessar com segurança



Por onde acessar a CNH do Brasil com segurança?}

A melhor opção é diretamente no app CNH do Brasil.

Por que a conta Gov.br é obrigatória?

Porque é ela que garante que ninguém se passe por você. Toda a jornada da CNH do Brasil acontece dentro do ambiente Gov.br, que protege dados pessoais e evita fraudes em serviços públicos.

Cuidado com links falsos que imitam o Gov.br

Existem sites falsos que imitam o Gov.br para roubar CPF, senhas e códigos de verificação. Esses golpes costumam circular por WhatsApp, SMS, e-mail e anúncios em redes sociais, usando mensagens de urgência.

Fique atento

– Endereço oficial sempre termina em gov.br;

– Links com .com, .net, .org ou variações de nome não são oficiais;

– O governo nunca pede senha ou código fora do ambiente gov.br.

Regra simples: se não começa e termina em gov.br, não é governo.

SERPRO ALERTA: outro cuidado importante para garantir a segurança da sua cidadania digital é ativar a verificação em duas etapas na sua conta gov.br. Assim, mesmo que alguém descubra sua senha, não consegue acessar sua conta sem uma segunda confirmação. Veja como habilitar.

Onde faço os cursos teóricos da CNH?

Os cursos teóricos, tanto para condutores quanto para instrutores, estão disponíveis exclusivamente no app CNH do Brasil ou na página do Ministério dos Transportes, após login no Gov.br.

A plataforma educacional foi desenvolvida sob medida pelo Serpro, atendendo aos requisitos técnicos e de segurança definidos pelo projeto da CNH do Brasil. É um ambiente oficial, simples de usar e seguro.

SERPRO ALERTA: ofertas de “facilitação”, links enviados por terceiros ou promessas de rapidez podem ser golpes digitais e resultar em roubo de dados e fraudes, além de invalidar o processo de retirada da sua CNH com segurança e rapidez, que hoje é ofertada pelos processos oficiais.

E as aulas práticas, como faço com segurança?

As aulas práticas devem ser feitas somente com instrutores credenciados.

Antes de iniciar, o cidadão deve conferir o credenciamento do profissional no link oficial disponibilizado pelo Ministério dos Transportes.

SERPRO ALERTA: Aulas com instrutores não credenciados representam risco físico, risco legal e risco de fraude. Segurança também começa antes de entrar no carro.

Com informaççoes da Agência Gov.

