Operação fecha seis pontos de venda de drogas e prende dez pessoas em Naviraí

Ação cumpriu mandados de busca, apreendeu crack, maconha, cocaína, dinheiro e uma arma; investigações duraram cerca de três meses

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira (18) resultou no fechamento de seis imóveis usados para venda de drogas e na prisão em flagrante de dez pessoas em Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul. A ação foi batizada de “Interdictum” e cumpriu nove mandados de busca e apreensão.

De acordo com a corporação, a investigação começou há aproximadamente três meses e identificou uma estrutura de comercialização de entorpecentes com atuação em diferentes endereços da cidade, principalmente na região central. Os locais funcionariam com divisão de tarefas entre os envolvidos, incluindo pontos distintos para armazenamento, preparo e venda das substâncias.

Foram presos quatro mulheres, de 23, 30, 32 e 36 anos, e seis homens, de 18, 19, 23, 25, 28 e 49 anos. Os nomes não foram divulgados. Entre os detidos estão suspeitos apontados como responsáveis pela guarda da droga, pelo fracionamento e pela comercialização direta aos usuários.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam 84,3 gramas de crack, 496 gramas de maconha e 4,6 gramas de cocaína. Parte do material já estava dividido em porções menores. Também foram recolhidos R$ 4.878,75 em dinheiro, uma garrucha calibre .38, seis balanças de precisão, lâminas, embalagens, dois cadernos com anotações, dez celulares e um sistema de monitoramento por câmeras instalado em um dos imóveis.

Segundo a investigação, em alguns dos endereços havia envolvimento de integrantes da mesma família na atividade criminosa. A apuração também aponta a participação de adolescentes com idades entre 15 e 16 anos, situação que pode agravar a responsabilização penal dos adultos envolvidos, conforme prevê a Lei de Drogas.

As diligências contaram com equipes da 1ª Delegacia de Polícia, da Delegacia Regional de Polícia (DRP) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), todas de Naviraí. Os presos foram levados para a Primeira Delegacia de Polícia e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em alguns casos, posse irregular de arma de fogo.

As investigações continuam para identificar outros possíveis participantes e esclarecer a extensão da rede de distribuição na cidade.

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