GCM de folga atira em homem que ameaçava atendentes de farmácia

A SESDES (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) divulgou uma nota de esclarecimento, nesta terça-feira (9), sobre o caso no dia anterior envolvendo o Guarda Civil Municipal Adiel Lima da Silva, quem atirou contra um homem que estava causando confusão numa farmácia do bairro Jardim Colibri, em Campo Grande.

Após chegar ao estabelecimento na avenida Guaicurus, o Guarda, que estava de folga, notou uma grave discussão entre um indivíduo e as atendentes do local, que estavam sofrendo ameaças e ofensas por parte do homem, que tentava passar uma cédula de dinheiro rasgada.

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito ameaçou as atendentes a ponto delas começarem a chorar e pedirem ajuda. Inicialmente, a autoridade chegou por volta de 19h30 na farmácia e percebeu que o homem alterado estaria tentando levar um medicamento sem pagar.

Neste instante o policial interviu e disse: “Olha, sou GCM, vamos ali fora conversar”. Frase que deixou o autor ainda mais irritado e passou a ameaçar o agente, dizendo a ele que iria arrancar a arma de seu coldre. O que tentou fazer em seguida.

Foi quanto o guarda metropolitano tentou segurá-lo pelo pescoço, empurrando-o contra parede para fora da loja somente com o braço esquerdo, enquanto a mão direita protegia a arma na cintura.

Durante a confusão, o suspeito dizia ser de uma facção criminosa e que agora o policial teria que atirar. No momento que o autor conseguiu se desvencilhar, Adiel viu que o homem ainda tentava partir para cima dele, sacou a arma e disparou em seu abdômen.

Princípios que regem a instituição

Em nota, foi esclarecido o procedimento padrão da instituição. “Na tentativa de apaziguar a situação, identificou-se prontamente como Guarda Civil Metropolitano e tão-somente agindo de acordo com os princípios que regem esta instituição, que são a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força, após sofrer lesão corporal e sentir-se ameaçado, bem como os demais presentes no local.

“Uma vez que o autor das agressões investiu contra a vida do servidor público ao tentar tomar seu armamento com subsequente agressão e desacato, o GCM efetuou um disparo com revólver calibre 38 no intuito de cessar a injusta agressão sofrida, vindo a atingí-lo”, explica,

“Imediatamente diante do fato ocorrido, o GCM prestou os primeiros socorros, acionou o SAMU, bem como a Polícia Militar e a própria Guarda Civil Metropolitana. O agressor foi levado pela equipe do SAMU para a Santa Casa para os procedimentos médicos necessários em estado de consciência. O Guarda Civil Metropolitano foi levado a DEPAC CEPOL onde prestou depoimento sendo confeccionado Boletim de Ocorrência.”

No intuito de garantir a correta atuação do Poder Público, será aberto Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) onde todos os fatos serão identificados, apurados e após extensa investigação interna, será dado o parecer final da situação, ainda que esse processo não exclua a chance de investigação nas esferas civil e penal.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba