Prefeitura de Campo Grande convoca 98 pessoas para o programa de inclusão ao mercado de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande convocou 98 pessoas para integrar o Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), antigo Proinc, que oferece cursos de qualificação e empregos com bolsa-auxílio para desempregados em situação de vulnerabilidade social. Os nomes dos selecionados no último processo seletivo foram publicados na edição desta sexta-feira (18) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), junto com as datas para a entrega dos documentos necessários.

Os convocados deverão se apresentar na segunda-feira (21), e a lista inclui pessoas da ampla concorrência e da reserva de vagas para negros. A documentação deve ser entregue conforme o cronograma divulgado na página 2 do registro municipal.

Os selecionados devem comparecer munidos dos seguintes documentos:

– RG (Registro Geral)

– CTPS (Carteira de Trabalho)

– Número do PIS

– Comprovante de residência

– Certidão de nascimento ou casamento

– Certidão de nascimento de filhos, dependentes e agregados

– Comprovante de escolaridade

– Certificado militar

– Inscrição atualizada no CadÚnico (Cadastro Único de Serviços Sociais do Governo Federal)

Os convocados receberão uma bolsa-auxílio mensal equivalente ao salário mínimo, de R$ 1.412, além de alimentação, cesta básica mensal, e transporte para o local de trabalho, quando necessário. O Primt também oferece qualificação profissional e social para preparar os participantes para o mercado de trabalho formal. Os cursos serão ministrados pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) ou através de parcerias com entidades públicas e privadas.

As atividades realizadas pelos beneficiários do programa envolvem a execução de serviços de interesse da Administração Pública Municipal e da comunidade local, oferecendo uma oportunidade de reintegração ao mercado de trabalho e suporte financeiro para pessoas em situação de vulnerabilidade.

