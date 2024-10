Concurso dos Correios oferece 67 vagas para Campo Grande

Já conferiu o edital para o concurso público nacional dos Correios? Para a cidade de Campo Grande há 67 oportunidades. As inscrições seguem até o próximo dia (28).

Nesta edição, há uma novidade, a reserva de 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%).

Vagas

As vagas de nível médio são para o cargo de Agente de Correios – Carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26. Ainda, a empresa oferece vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400, ao passo que a remuneração mensal fica em aproximadamente R$ 4 mil.

Para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. A remuneração total é de cerca de R$ 8,5 mil, considerando o vale-alimentação de aproximadamente R$ 1.400. As especialidades de nível superior são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas pelo link. Conforme o edital, a taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 39,80 e, para o nível superior, de R$ 42.

