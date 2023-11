Prefeitura corrige valor e anuncia tarifa de R$ 1,85 no feriado de Finados

Após divulgar que a tarifa do ônibus coletivo seria de R$ 1,75 no Dia de Finados, a prefeitura corrigiu os valores, e agora passará a custar R$ 1,85. Segundo a nota, este valor mais abaixo é exclusivamente para a população portadores do Cartão Cidadão.

Neste dia, as linhas 051, 061, 070, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 515, 517, 520, 522, 101, 110, 115, 302, 319, 408 e 416 seguirão horários alternativos como de sábado. As empresas de ônibus, deve colocar linhas adicionais para as linhas aos cemitérios do Pênfigo, Santo Amaro e Santa Camélia ( seguem as linhas 318, 400 e 403)

Na tentativa de evitar os transtornos, a Agência de Trânsito (Agetran) alertou em nota a população para manter atenção nas regiões dos cemitérios da Capital.

“A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que o valor da tarifa especial do transporte público a R$ 1,75, divulgado erroneamente anteriormente para o feriado de Finados (2 de novembro) está equivocado. Assim sendo, os usuários portadores do Smart Card/Cartão Cidadão vão pagar R$ 1,85. A tarifa diferenciada é exclusiva para essa modalidade, não abrangendo o PegFácil”.

