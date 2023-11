CG Saneada: Obras chegam a mais de 194 km de rede em Campo Grande em 2023

O Programa Campo Grande Saneada chegou a mais de 194 km de rede de esgoto implantados desde o início das obras em janeiro de 2023. Com isso, já são mais de 20,2 mil ligações de esgoto implantadas em Campo Grande. Nesta semana, o cronograma de obras da Águas Guariroba terá frentes de atuação na região do Parati, Coophavila II e Moreninhas.

As equipes da concessionária também seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, North Park, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 30/10 a 03/11:

Bairro: Los Angeles

Rua Agnelo Souza Castro (Rua Eng. Paulo Frontin x TV. Principe da Beira)

(TV. Principe da Beira x TV Catarata)

(TV Catarata x Rua Luiz de Vasconcelos)

(Rua Luiz de Vasconcelos x TV Mar Mediterrâneo)

(TV Mar Mediterrâneo x TV Golfo de Sidra)

(TV Golfo de Sidra x Rua ALM Cochranea)

Rua Augusta Rossini Guidi

(Rua Cassim Contar x Rua Antônio Carlos Novaes)

Rua Francisco M. da Silva

(Rua Dom Fernandes Sard x Rua Augusta Rossini Guidi)

Rua Jandi

(Rua Dom Fernandes Sard x Rua Augusta Rossini Guidi)

Rua Gonçalves Magalhães

(Rua Dom Fernandes Sard x Rua Augusta Rossini Guidi)

Rua Marquês Barbacena

(Rua Dom Fernandes Sard x Rua Augusta Rossini Guidi)

Rua Juruá

(Rua Dom Fernandes Sard x Rua Augusta Rossini Guidi)

Rua Arthur Pires

(Rua Dom Fernandes Sard x Rua Augusta Rossini Guidi)

Bairro: Tiradentes

Rua Dorgival Salviano

(Rua Heitor Laburu x Rua Ana Paula Fernandes)

Rua Maria Scatena

(Rua Heitor Laburu x Rua Ana Paula Fernandes)

Rua Ercy Cunha

(Av. Três Barras x Rua dos Estudantes)

Rua Ercy Cunha

(Rua Assef Buainaim x Rua Norberto Ribeiro)

Bairro: Coophavilla II

Rua Verde Louro

(Rua da Restinga x AV. Dr. Nasri Siufi)

Rua da Restinga

(Rua Verde Louro x Rua da Beira Mar)

(Rua da Beira Mar x Rua Marambaia)

Rua da Beira Mar

(TV. Do Cachalote x Rua da Península)

(Rua da Península x Rua do Porto)

Rua da Península

(Rua da Beira Mar x Rua Marambaia)

Rua da Baleia

(Rua da Beira Mar x Rua Marambaia)

Bairro: Panamá

Rua Heitor Vieira de Almeida

(Rua Adélia Fraiha x Rua José Barbosa Coelho)

Rua Lagoa Vermelha

(Rua Adélia Fraiha x Rua José Barbosa Coelho)

Rua Lili Chaia

(Rua Adélia Fraiha x Rua Aroldo Leite)

Bairro: Moreninhas

Rua Aracati

(Rua Olivia Moura x Rua Crispim Moura)

Rua Camaçari

(Rua Bento de Souza x Rua Crispim)

Rua Jorge Adri

(Rua Maria R. Borges x Av. Araticun)

Av. Araticun

(Av. Alto da Serra x Rua Jorge Adri)

Rua Maria R. Borges

(Av. Alto da Serra x Rua Jorge Adri)

Rua Rio Jordão

(Av. Alto da Serra x TV. Anjos de Deus)

TV. Anjos de Deus

(Rua Rio Jordão x Rua Paranapiacaba)

Rua Paranapiacaba

(Av. Alto da Serra x TV. Anjos de Deus)

Av. Wilson R. de Almeida

(Av. Alto da Serra x TV. José Narciso)

Rua Camboatá

(Rua Camaçari x Rua Paranapiacaba)

Bairro: São Conrado

Av. Gal. Alberto Carlos M. de Lima

(Rua Jandaia do Sul x Rua Carangola)

Av. Gal. Alberto Carlos M. de Lima

(Rua Carangola x Rua Ligia)

Av. Gal. Alberto Carlos M. de Lima

(Rua Ligia x Rua Felipe Safadi Nogueira)

Rua Pampulha

(Rua Antônio Ignácio de Souza x Rua Internacional)

Rua Antônio Inácio de Souza

(Rua Pedra Negra x Rua Pampulha)

Rua Gen. Valter Gustavo Escheneek

(Rua Leão Zardo x Rua Internacional)

Av. Praia Grande

(Av. Gen. Alberto Carlos M. Lima x Rua Livino Godói)

Rua Pedra Negra

(Rua Antônio Ignácio de Souza x Rua Internacional)

Bairro: Parati

Rua Guensei Shinzato

(Rua Ari Mattoso x Rua Hikaro Kamiya)

Rua Khalil Abraão

(Rua Ari Mattoso x Av. Senador Filinto Müller)

Rua Ari Mattoso

(Rua Hermelindo Lazarini x Rua Aguida Assis Ribeiro)

Bairro: Nova Campo Grande

Rua Setenta e Nove

(Av. Três x Rua Setenta e Seis)

Rua Setenta e Seis

(Rua Oitenta e Quatro x Rua Setenta e Nove)

Rua Oitenta e Quatro

(Av. Dois x Rua Setenta e Seis)

Com informações da Assessoria.

