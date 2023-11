Festival América do Sul em Corumbá confirma atrações

Festival América do Sul inicia em sete dias em Corumbá e a programação do evento revela atrações para agradar públicos variados

De 9 a 12 de novembro acontece a 17ª edição do FAS (Festival América do Sul) em Corumbá, município a 413 km da Capital. Com atrações musicais que vão do samba ao rap e do rock à jovem guarda, um dos maiores festivais do Estado traz como atrações principais: Neguinho da Beija-Flor, Criolo, Frejat e Amado Batista.

O FAS (Festival América do Sul), tradicional evento realizado há quase duas décadas na Cidade Branca, promove o encontro entre diversas culturas da América do Sul atuando em sincronia, a fim de propagar a diversidade e pluralidade cultural latente no país e demais regiões fronteiriças. Durante os quatro dias de festival, das 8h às 23h, serão realizadas mais de 60 atividades que fomentam a economia criativa, além de promover conhecimento sobre diversas culturas, por meio do artesanato, gastronomia, cinema, literatura, dança, música e muito mais.

Programação inédia

Ontem (31), no auditório da Governadoria, foi realizada uma coletiva de imprensa para anunciar a programação oficial do FAS. O governador Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacaram as novidades preparadas para o Festival de 2023, como o Catedral Clássica e Casarão Cultural. Pela primeira vez no Festival América do Sul, a Catedral Clássica e Casarão Cultural integram a programação musical.

A Catedral Nossa Senhora da Candelária tem por objetivo trazer uma programação voltada para a música clássica e instrumental, e o Casarão Cultural realizará apresentação de músicos de outros Estados do Brasil. Para o maestro Eduardo Martinelli, a ideia de realizar o Catedral Clássica surge de duas necessidades: demonstrar a relevância do FAS e popularizar a música clássica. “Existem vários festivais de tamanha importância no Brasil que fazem isso, e a partir do momento que a gente enxerga que a gente também tem condições de fazer, na verdade, encaixamos as coisas. É democratizar mais o acesso à música, porque um festival que traz artistas diversos, gêneros musicais de diversos países, quanto mais linguagens estiverem inseridas neste festival, mais se cumpre o objetivo da democratização do acesso à cultura, mais especificamente, neste caso, a música.”

Os shows na Catedral começam na sexta-feira (10), às 9 horas, com Tetê Espíndola e a Orquestra de Câmara do Pantanal. Ainda no dia 10, no Casarão Cultural, que acontece na sede do Muphan, apresenta-se o músico Lucas Gomes, de São Paulo. De acordo com a cantora Tetê Espíndola, é uma honra participar do Festival América do Sul, uma vez que se trata de um evento abrangente e democrático. A artista ainda acrescenta estar muito feliz com o propósito de sua apresentação.

“Participar do Festival América do Sul é uma honra para mim, pois se trata de um evento internacional. Estou muito feliz em representar a fusão da música popular com a erudita em minha apresentação, com a Orquestra de Câmara do Pantanal, composta por músicos de Mato Grosso do Sul, muitos deles formados no Moinho Cultural de Corumbá. Além disso, o fato de o evento ocorrer em Corumbá, às margens do rio Paraguai, no Pantanal, confere um toque mágico ao festival, na minha opinião. Acredito que a apresentação na Catedral, um local tão diferente e com um clima único, será empolgante e aguardo com ansiedade essa oportunidade de me apresentar no festival”, ressalta a cantora.

Conforme afirma o diretor- -presidente da FCMS, Eduardo Mendes, o evento é uma oportunidade de promover conexões e destacar a cultura. “O Festival América do Sul está sendo preparado com muito carinho, com atrações de renome e novidades como o Casarão Cultural e a Catedral Clássica, além de toda a programação envolvendo essa simbiose sul-americana como artistas de vários países que fazem fronteira com o Brasil. Do dia 9 a 12 de novembro, Corumbá será realmente o Coração da América do Sul”, ressalta.

Para a realização do FAS 2023 foram investidos 7,8 milhões. Confira as atrações do festival! Destacamos algumas apresentações e oficinas que poderão ser apreciadas durante os quatro dias de evento.

Eventos para todas idades

Para o primeiro dia de programação, quinta-feira (9), o festival oferece, das 8 às 23h, um dia repleto de atividades que vão desde oficina de Souvenir em Viola até a contação de histórias para bebês. A noite finaliza com Amado Batista cantando seus maiores sucessos, como “Princesa”, “Mulher Carinhosa” e outros grandes clássicos, às 21h30, no palco Integração. Já no palco do Porto, às 23h, elementos da música eletrônica são combinados com referências ritualísticas da cultura afro-brasileira, com a voz potente da cantora maranhense Rita Beneditto, que encerra o primeiro dia de atrações.

O segundo dia do festival, 10 de novembro, oferece aos frequentadores do FAS, além de oficina de modelagem em argila, ministrada pela artesã Leslie Bassi Gaffuri, em conjunto, o tradicional evento promove o “Quebra Torto com Letras”, atração que acompanha o festival desde sua primeira edição. Segundo a organizadora e gerente do Patrimônio Histórico e Cultural, Melly Goes, a atração literária une o típico café da manhã pantaneiro (o Quebra Torto) e o compõe com nuances literárias, com a presença de escritores de diversas regiões latino-americanas em um bate-papo fervoroso sobre temas da atualidade.

“O ‘Quebra Torto com Letras’ nasceu da curadoria do governo, em um propósito de unir o café da manhã pantaneiro com a discussão literária. Duas propostas que combinam muito e continuam dando certo há 16 anos. Os escritores convidados para a edição deste ano, para a categoria nacional, foram Miriam Nunes, que é uma escritora que participou dos cadernos negros e possui uma grande relevância no cenário cultural, e Monique Malcher, que é uma quadrinista, que, inclusive, ganhou o prêmio Jabuti. Nos regionais, temos como destaque Lenilde Ramos e Febraro de Oliveira. Quanto aos de Corumbá, são Eduardo Mendes e Marlene Mourão Peninha”, comenta a organizadora.

O evento será realizado no Moinho Cultural, das 8h às 11h. Todavia, essas são só algumas atrações do segundo dia do festival, que também possui oficina de fotografia e show regional de Tetê Espíndola, às 9h, na Catedral Clássica. A atração musical que encerra o segundo dia do evento é o afamado sambista Neguinho da Beija-Flor. O cantor sobe ao palco Integração, na praça Generoso Ponce, às 22h.

Da música ao circo

No sábado (11), penúltimo dia de programação, uma aula de Capoterapia, terapia por movimentos, será ministrada pelo professor Sandrão, no Casarão do Porto, às 8h. Na parte da tarde, teatro com o Grupo Ubu, às 16h30, com o espetáculo “O que É Bom Tem que Continuar”. Às 18h, na praça Generoso Ponce, um pocket show instrumental será realizado pelos instrumentistas bolivianos Alejandro e Rodrigo Huanca, que apresentarão um espetáculo que mostrará toda a arte musical andina. Durante a noite, a atração musical mais aguardada fica a cargo do samba e rap do renomado Criolo, às 22h30, na praça Generoso Ponce. Para encerrar o terceiro dia de Festival, Favela Vive com ADL, Froid e Raiilow finalizam a noite com muito rap.

Já para o último dia, estão programadas oficinas de fotogravura em metal com Maria de Castro, no Moinho Cultural, das 8h às 12h; já a mímica e outras atividades circenses chegam com Hugo Soares, no show Rapshody na feira de Corumbá, às 10h. A Tenda dos Saberes é outra atração que aguça os frequentadores. Das 8h às 17h, o espaço será disponibilizado para venda de artesanatos e pratos tradicionais indígenas e quilombolas. Para finalizar a 17ª edição do Festival América do Sul, o cantor Frejat sobe ao palco Integração com um repertório repleto de clássicos, como “Puro Êxtase”, “Segredos” e “Por Você”. Para mais informações, acesse @ fundacaodeculturams ou @ setesccms, no Instagram.

Por – Ana Cavalcante

