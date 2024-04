Para auxiliar nos trabalhos investigativos, Receita Federal doa equipamentos para a Polícia Civil

Na manhã desta segunda-feira, (15), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul recebeu da Receita Federal, em Campo Grande-MS, a doação de alguns equipamentos, que irão auxiliar nos trabalhos de investigação e segurança institucional. A entrega foi feita pelo Delegado Titular da Receita, em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva.

Estiveram presentes no recebimento: o Delegado-Geral da Polícia Civil – Roberto Gurgel de Oliveira Filho, o Coordenador do Departamento de Recursos e Apoio Policial (DRAP) – Delegado Evandro Banheti e a Assessora de Relações Institucionais e de Comunicação – Delegada Fernanda Félix. Foram doados celulares e câmeras de monitoramento.

Com Informações da Polícia Civil

