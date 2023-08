Prefeitura anuncia mais de R$ 540 milhões em investimentos pelo aniversário da Capital

Ações previstas incluem desde setor da saúde, educação, infraestrutura até tecnologia

Campo Grande, também conhecida como Cidade Morena, completa, no próximo dia 26 de agosto, seus 124 anos. Para celebrar o desenvolvimento da Capital sul-mato-grossense, a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, lançou, na noite de segunda-feira (7), um robusto pacote de investimentos que superam os R$ 540 milhões.

Entre as melhorias previstas no cronograma, que deve durar até o dia 15 de setembro, destacam-se investimentos em cultura, infraestrutura, saúde, educação e esportes. Dentre os projetos, estão: entrega e início de reforma em 9 unidades de saúde, nova iluminação para o parque Tarsila do Amaral, reformas em 7 praças, parques e campos de futebol, revitalização de mais 4 unidades da Guarda Civil Metropolitana, nova área pública de esporte e lazer em Anhanduí.

Além disso, o projeto contempla demandas de pavimentação, previstas para serem executadas na avenida Duque de Caxias, que receberá recapeamento, enquanto bairros como North Park, Jardim Noroeste e Nashiville serão contemplados com asfalto novo. Além disso, o pacote também inclui a continuidade das reformas em escolas e a construção das Emeis São Conrado, Oliveira 3 e Inápolis. Este representa um compromisso de longo prazo com a educação de qualidade. No entanto, o destaque principal da iniciativa é o aguardado Parktec CG (Parque Tecnológico e de Inovação). A prefeita apresentou com entusiasmo o projeto.

“Nós teremos investimentos nas sete regiões da nossa cidade, investimentos que vão transformar a vida das pessoas, como o Centro de Referência de Saúde da Mulher e da Criança. Vamos ter um parque tecnológico, que vai mudar a história e o desenvolvimento econômico Campo Grande, colocando-a como protagonista nessa Rota Bioceânica, que também chega com muita força pro nosso Estado, mas, em especial, pra nossa Capital”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

Cabe destacar que o montante que será aplicado conta com recursos próprios, mas também com a parceria entre o Governo do Estado, governo federal e bancada federal, em prol de demandas antigas da população e que devem ser sair do papel.

“Estamos contemplando os anseios dos campo-grandenses que estiveram conosco no momento da decisão do que faríamos com recurso que nós recebemos, em parceria com o Governo do Estado, com a bancada federal, vereadores, os deputados estaduais, e que serão entregues para a população, atendendo aos anseios dos campo-grandenses”, comemorou a prefeita Adriane Lopes.

Centro de Saúde Feminino

Pelo segundo ano consecutivo à frente do anúncio, Adriane avisa que, no entanto, é a primeira vez que ela participa ativamente do planejamento. “No ano passado eu herdei uma agenda já quase pronta, da antiga gestão. Neste ano, é uma agenda de toda a nossa nova equipe, planejada por nós”, destaca.

Das 34 secretarias de Campo Grande, 24 são chefiadas por mulheres. “Isso se reflete no nosso trabalho, voltado para a família campo-grandense. A nossa cidade precisa da volta de eventos culturais e da formação técnica para os jovens”, disse.

Como gestora mulher, Adriane vai lançar o Centro de Saúde com profissionais integrados para atendimento feminino e o sistema de prontuário digital. “A ideia era lançar junto o da criança, mas, por uma questão técnica, não foi possível. Daremos forma a este projeto”, esclareceu.

