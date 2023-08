Tasting Campo Grande contará com grandes vinhos do portfólio da Grand Cru e degustação à vontade

A Grand Cru realizará, no dia 17 de agosto, o Tasting Campo Grande, evento para degustação de vinhos com dezenas de rótulos das mais renomadas vinícolas do seu portfólio.

Os apreciadores de vinhos poderão conhecer uma grande seleção de vinhos premium para degustação livre em uma experiência imersiva dividida pelos diferentes países do Novo Mundo e Velho Mundo. Oportunidade para conhecer e degustar exemplares importados de diferentes países.

Os sommeliers da Grand Cru estarão presentes para esclarecer dúvidas e apresentar as características dos vinhos, as diferentes uvas e suas procedências. Com dezenas de rótulos selecionados entre vinícolas tradicionais e premiadas, a oportunidade vai agradar apreciadores de vinhos experientes e aqueles que estão começando no mundo dos vinhos.

Quem participar do Tasting Campo Grande poderá degustar vinhos de renomadas e premiadas vinícolas, como a chilena Errazuris, que produz vinhos desde 1870 e a argentina Zuccardi, eleita por 3 vezes consecutivas a melhor vinícola do mundo. Outras vinícolas também terão seus melhores exemplares no evento, como a San Marzano da Itália, Marquês de Cáceres da Espanha, Quinta do Vallado de Portugal, Escorihuela da Argentina, Chateau Ste Michelle do Estados Unidos, Domaine Guy Amiot & Fils e Berne Estadon da França, entre outros.Será uma experiência imersiva com realização única no dia 17 de agosto (quinta-feira) na Grand Cru Campo Grande, das 19h às 23h.

A entrada custa R$ 200,00 e o cliente ganha um cashback de R$ 50,00 para compra de vinhos na Grand Cru Campo Grande. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet na plataforma Sympla ou diretamente na loja Grand Cru em Campo Grande.

A Grand Cru é a maior especialista em vinhos importados do Brasil, reconhecida pela ampla seleção de vinhos com importação exclusiva e mais de 1000 rótulos de alta qualidade. Em Campo Grande, além de loja de vinhos, também conta com o bistrô de segunda a sábado, localizado na Euclides da Cunha, 1114 – Jardim dos Estados. Acesse também: Aniversário da Capital terá João Bosco e Vinícius e Os Gonzagas

Serviço: Tasting Campo Grande

Data: 17 de agosto

Horário: 19h às 23h

Local: Grand Cru Campo Grande

Passaporte: R$ 200,00

Reservas e informações: 2525-0101

