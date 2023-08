Bloqueio atmosférico causa altas temperaturas na Capital

Mesmo estando no inverno, há alguns dias os campo-grandenses já estão sentindo na pele o calor semelhante aos dos dias de verão na Capital, isso porque desde o nascer do sol, por volta das 6h, as temperaturas já estão altas e o calor não dá trégua durante todo o dia.

De acordo com um levantamento realizado pelo jornal O Estado, na manhã de ontem (7), a temperatura registrada às 7h31 já era 22ºC. Valor que seguiu em elevação durante o dia, sendo que às 9h30, os termômetros já marcaram os 31º C e por volta de 12h30, marcaram 33 ºC. No período da tarde, o incremento foi ainda maior: às 15h30, Campo Grande registrou 34ºC. Com isso, foi possível analisar que, em poucas horas, a amplitude térmica na Capital foi de 12ºC.

Para o jornal O Estado, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) destacou que as altas temperaturas se devem a um bloqueio atmosférico que favorece o tempo quente e seco e os baixos valores de umidade relativa do ar. “Não é possível mensurar um tempo estimado para esse bloqueio, isso dependeria de um sistema meteorológico intenso que possa ‘quebrá-lo’”, disse a meteorologista Valesca Fernandes.

As estações meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) estão registrando baixíssimos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 15-25%, em grande parte dos municípios monitorados. Além da baixa umidade do ar, tem-se registrado temperaturas máximas por volta dos 33-34°C, na maioria dos municípios.

Cuidados redobrados

O tempo seco e a umidade relativa baixa demandam cuidados ainda maiores com a saúde. De acordo com a Dra. Carolina Albuquerque Arroyo, especialista em clínica médica, da Unimed Campo Grande, nesse período, o tempo seco acaba por piorar os sintomas, podendo ocasionar complicações respiratórias.

“Aumentar a ingestão de líquidos é importante. Um bom parâmetro para saber se está tomando a quantidade certa de líquidos é avaliar a urina, que deve estar de coloração transparente ou amarelo-claro. Se estiver amarelo forte ou coloração escurecida, indica que você precisa se hidratar mais; evite fazer atividade física nos períodos mais quentes, entre as 10h e as 15h; use um protetor solar de alta proteção; em ambientes fechados, procure umidificar o local”.

Por – Camila Farias

