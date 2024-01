Prefeitura alerta para recadastramento sob risco de perda de salário

A Prefeitura de Campo Grande, visando evitar a perda de benefícios previdenciários, publicou no Diogrande (Diário Oficial) desta terça-feira (2) um edital de convocação destinado aos aposentados e pensionistas do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).

A convocação abrange aqueles que não compareceram ao Instituto no mês de dezembro para o recadastramento anual, conforme previsto na Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, em conjunto com o Decreto n. 13.500 de 18 de abril de 2018.

Os convocados têm um prazo improrrogável de 30 dias, contados a partir da data da primeira publicação do edital, para comparecerem ao IMPCG, situado na Rua Tv. Píres de Matos, 50, a fim de regularizarem seu cadastro, apresentando os documentos indicados no edital.

A não observância desse prazo acarretará no bloqueio do pagamento dos proventos até a efetivação do recadastramento. A medida é essencial para manter a regularidade cadastral dos beneficiários e garantir a continuidade do recebimento de seus proventos.

