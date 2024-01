Bonito terá voos especiais para este mês de janeiro

Neste mês de janeiro na cidade de Bonito haverá voos especiais. A Azul Linhas Áreas e a Gol Linhas Áreas são as empresas que anunciaram os voos. Essa medida é para atender a alta demanda de turistas nesse mês, motivada principalmente pelas férias escolares.

A Gol, que já oferta voos as quintas-feiras e domingos, também realizará voos as terças-feiras, no trecho Congonhas/Bonito. Já a Azul Linhas Áreas que opera regularmente as segundas, quartas, sextas e domingos na rota Viracopos/Bonito, terá voos extras em dias específicos.

Confira a tabela com o horário, dia e empresa dos voos

