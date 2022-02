Com atualização de protocolo, pessoas sem sintomas podem voltar as atividades após 7º dia de isolamento

Campo Grande publicou nesta terça-feira (1) no Diário Oficial as normativas que atualizam o período de isolamento e os protocolos para testagem de pacientes suspeitos de COVID-19 na Capital. Seguindo as normas do Ministério da Saúde, entre as medidas, pessoas sem sintomas podem retornar as atividades após o 7º dia de isolamento.

“Se, no sétimo dia do início dos sintomas o paciente não tiver nenhum sintoma respiratório nem febre, no dia seguinte pode retornar às suas atividades normais. Mas caso ainda apresente tosse, dificuldade de respirar ou ainda for necessário uso de antitérmico, deve prosseguir em isolamento até o 10º dia”, explica a responsável pelo serviço de vigilância dos vírus respiratórios, Alessandra Lyrio.

Segundo o infectologista Júlio Croda, o método não é totalmente confiável devido a possibilidade de transmissão do vírus. “O risco de transmissão após 14 dias é de 1,4%, após 10 dias é 5,1% e após 7 dias é 14%. O risco nunca vai ser zero”, explica.

Croda ainda destaca que como medida complementar para o retorno precoce das atividades o paciente deve fazer uso de mascara até 10 dias, evitando contato com pessoas imunodeprimidas e não participar de atividades com aglomeração de pessoas sem o uso de máscara.