Prefeita Adriane Lopes entrega quase 600 cobertores à comunidades carentes da Capital

Nos últimos dias os termômetros têm registrado baixas temperaturas em Campo Grande, entre 7° e 10°. A prefeita da Capital, Adriane Lopes, entregou nesta semana quase 600 cobertores em comunidades carentes. Durante a ação também foram distribuídos sopa e outros alimentos para aquecer as famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Entregamos somente nesta tarde 190 cobertores em diversas regiões da Capital. Ao longo desta semana, em outras ações, foram 392. Entendemos que é neste período que as pessoas em situação de vulnerabilidade mais precisam das nossas ações. Estamos empenhados em atender todos em nossa cidade”, garantiu a Prefeita.

As peças foram entregues por meio de uma parceria entre o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). A ação ocorre a partir de uma determinação da chefe do executivo Municipal em intensificar as ações e os atendimentos da Prefeitura às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Abordagens

A SAS conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS. As ações são reforçadas no frio em regiões como o Centro, viadutos, praças e espaços públicos, locais onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar.

Desde segunda (12), até a manhã desta quarta (14) foram 376 abordagens. Deste total, foram acolhidos 293 e distribuídos 392 cobertores. Onze equipes estão à disposição 24h por dia, e que podem ser contatadas por dois telefones: (67) 99660-6539 ou 99660-146.

São oferecidos os serviços da Rede de Assistência do Município, por meio das unidades de Acolhimento. A recusa de atendimento é um direito garantido ao usuário pela Constituição Federal. Acesse também: Chuva deve dar trégua entretanto, temperaturas devem ser ainda mais baixas no mês de julho

