Homem tem pernas arrancadas após ser atropelado na BR-463

Um homem que não teve identidade divulgada, morreu na noite de ontem (15), após ser atropelado por um veículo, na BR-163, em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, com o impacto da batida, a vítima teve as duas pernas arrancadas, sendo que um dela foi encontrada a 28 metros da colisão.

Conforme apurado pelo site Porã News, a vítima é conhecida na região e mora em um dos barracos nas margens da rodovia. No veículo, de modelo Vectra, haviam quatro pessoas que permaneceram no local até a chegada da Polícia Civil e Perícia Técnica.

O motorista do veículo realizou teste de bafômetro, que apresentou resultado negativo. Eles foram encaminhados ao hospital e depois encaminhados a delegacia, onde prestaram depoimento.

