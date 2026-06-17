Encontro de Colecionadores de Miniaturas reúne raridades e movimenta Bosque dos Ipês em junho

Evento chega à 18ª edição e transforma a Praça Central em ponto de encontro para apaixonados por automobilismo, história e colecionismo

O universo dos carros clássicos, esportivos, caminhões, motocicletas e modelos históricos em escala reduzida vai tomar conta do Shopping Bosque dos Ipês nos dias 20 e 21 de junho. A Praça Central recebe o 18º Encontro de Colecionadores de Miniaturas, evento que já se consolidou como uma das principais referências do segmento em Mato Grosso do Sul e promete reunir expositores, colecionadores e admiradores de todas as idades.

Mais do que uma exposição, o encontro é uma verdadeira viagem pela memória afetiva de milhares de pessoas. Entre vitrines repletas de modelos raros, edições limitadas e peças que atravessam gerações, o público poderá conhecer histórias que começaram muito antes das miniaturas chegarem às prateleiras.

À frente da iniciativa está Carlinho Cerveira, engenheiro agrônomo e colecionador desde 1979. Aos 47 anos dedicados ao hobby, ele se tornou uma das principais referências do setor no Estado e responsável pela realização dos maiores encontros de colecionismo da Capital nos últimos anos.

O que começou como uma reunião entre amigos no salão de festas de um condomínio ganhou proporções surpreendentes. Desde então, os eventos passaram por diferentes espaços de Campo Grande, incluindo concessionárias, centros automotivos, shopping centers e encontros temáticos que atraíram participantes de diversas regiões do Brasil.

Hoje, Carlinho e seus parceiros comandam a maior loja especializada em miniaturas colecionáveis de Mato Grosso do Sul e mantêm uma rede de relacionamento que conecta colecionadores de estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A força dessa comunidade ajuda a explicar o crescimento do evento. A cada edição, colecionadores viajam quilômetros para expor, trocar experiências e apresentar peças que dificilmente são encontradas pelo público em geral. São miniaturas que reproduzem com riqueza de detalhes veículos históricos, carros de competição, clássicos da indústria automobilística e modelos que marcaram época.

Além da exposição, o encontro também funciona como um espaço de convivência para famílias. Crianças costumam se encantar com os detalhes das miniaturas, enquanto adultos revivem lembranças ligadas aos veículos que fizeram parte de suas histórias.

Para o Shopping Bosque dos Ipês, o evento reforça a proposta de oferecer experiências que unem entretenimento, cultura e lazer. Durante os dois dias, a Praça Central se transforma em um ambiente onde paixão, nostalgia e conhecimento caminham lado

Com entrada gratuita, o 18º Encontro de Colecionadores de Miniaturas promete reunir aficionados por automobilismo, curiosos e famílias em uma programação que celebra um hobby capaz de atravessar gerações.

Serviço

18º Encontro de Colecionadores de Miniaturas

20 e 21 de junho

Praça Central – Shopping Bosque dos Ipês

Entrada gratuita

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande.

Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com.

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