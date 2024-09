Compras pela internet registrou 184,7 mil tentativas de fraudes em agosto

Na mira dos golpistas, o comércio eletrônico contabilizou 184,7 mil tentativas de fraude em agosto. Em valores, o prejuízo poderia ter sido de R$ 205,4 milhões, os números foram apurados pela companhia de inteligência de dados e soluções antifraude em diversos segmentos – a ClearSale. O estudo analisou pelo menos 15,5 milhões de compras, no intervalo entre 1° e 31 de agosto, considerando apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce.

No ranking das categorias com mais tentativas de fraude no mês, produtos de games aparecem em primeiro lugar (8,2%), com ticket médio de R$ 1.015, seguidos por eletrônicos (4,8%), com R$ 7.945, celulares (4,3%), com R$ 2.730, informática (3,0%), com R$ 2.676, e relógios (2,9%), com R$ 1.313. Conforme a pesquisa, pelo segundo ano consecutivo, games lideram como a categoria mais visada por fraudadores. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que foram classificadas como suspeitas ou confirmadas.

Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 29,4 mil tentativas de fraude no ano passado, de acordo com o Mapa Fraude – pesquisa elaborada pela mesma companhia. Outra dado revelado foi que os golpistas agem principalmente por meio da invasão de cadastro e de fraudes logísticas. Para evitar prejuízos futuros, e tornar o momento de compra em um pesado, o Procon Estadual já havia alertado com algumas orientações.

“Antes de fazer uma compra na internet, verifique se o site possui o cadeadinho de segurança, tire print de todas as telas, entre no chat deste site, faça uma pesquisa, consulte se ele não está na lista de sites não recomendados do Procon, procure conversar com as pessoas antes de decidir pelas compras”, orienta.

Em relação aos prejuízos, houve uma queda de 8,4% em comparação com o mesmo período em 2023. Já o valor do ticket médio dos pedidos fraudulentos foi de R$ 1.111, aumento de 20,1% na comparação com o ano passado. “Apesar da queda no número e no valor das tentativas de fraude, é crucial redobrar os cuidados e permanecer vigilantes nas compras online, ainda mais porque estamos nos aproximando de datas importantes para o varejo, como a Black Friday e a Cyber Monday, em que o volume de vendas aumenta exponencialmente, mas, infelizmente, o número de golpes também”, reforça Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.

O site do Procon conta com diversas ferramentas digitais voltadas ao direito do consumidor. Além do índice de empresas mais reclamadas, conta com pesquisa de preços, bloqueio de telemarketing, e também é possível fazer uma denúncia. Os mesmos serviços também estão disponíveis no aplicativo MS Digital.

Por Suzi Jarde