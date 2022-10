Combustível automotivo deixa homem com 50% do corpo queimado

Homem, que não teve sua identificação revelada até o momento teve o seu corpo 50% queimado após explosão de fogão caseiro com combustível automotivo. A ocorrência foi no bairro Tiradentes na Capital por volta das 15h.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e levou o homem para a Santa Casa. O fogo pegou dentro do quarto do homem e não espalhou para outros cômodos da casa.

Colchão e materiais de construção foram queimados pelo fogo. O homem é pedreiro e trabalhava para um empreiteiro que terminava uma obra nesta residência, na qual ele estava de favor.