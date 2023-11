Inscrições para categoria infantil da Sidropesc seguem abertas

Alta demanda por inscrições fizeram em poucas horas, as 250 vagas para a categoria adulto esgotaram. No momento restam somente algumas para a categoria infantil.

Regras

Para se inscrever à categoria infantil o limite de idade é até 12 anos, os interessados devem comparecer à Secretaria, localizada à Rua Santa Catarina, 750, centro da cidade, das 7h às 13h.

A taxa de inscrição é um brinquedo no valor de R$ 20,00, mediação apresentação de comprovante. Dúvidas e Informações serão atendidas pelo telefone 3272-2717.

O número de participantes é limitado, por recomendação do Corpo de Bombeiros. São 250 inscritos para a Categoria Adulta e 100 vagas para a Categoria Infantil.

Além da competição da pesca, que será das 7h às 10h, haverá música ao vivo com o Pagode 067 a partir das 14h.

