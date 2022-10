Portadores de fibromialgia podem solocitar online a emissão de cartão de identificação

Agora os portadores de fibromialgia podem mais como aliado o sistema para identificação de usuários com condições de saúde permanente para que tenham acesso ao cartão de identificação às pessoas acometidas pela síndrome, com o objetivo de ter atendimento preferencial. A ferramenta foi desenvolvida pela parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Agência Municipal de Tecnologia e Informação (Agetec).

Josineth de Oliveira Pereira, representante da Associação Nacional de Fibromialgicos e doenças correlacionadas-ANFIBRO, afirma que essa iniciativa é uma vitória para todos os portadores da doença na Capital.

“O sistema irá facilitar muito o nosso acesso. Muitas vezes nós portadores de fibromialgia somos recriminados porque não é uma condição visível. Mas a dor que nós sentimos é real e traz inúmeros transtornos para a nossa vida”, relembra. Durante o lançamento do sistema, na sexta-feira (7), Josineth recebeu a primeira carteirinha expedida de maneira simbólica.

A fibromilagia é uma síndrome de caráter crônico caracterizada por dor musculoesquelética que afeta diversas áreas do corpo. Uma grande parcela da população afetada são de mulheres.

Em Campo Grande, a Lei municipal nº 6.491 de 10 de agosto de 2020 estabelece a expedição de um cartão de identificação para que às pessoas acometidas pela doença tenham atendimento preferencial em empresas, bancos e órgão públicos, além de vagas de estacionamento.

Como ter acesso ?

Para ter acesso o usuário deverá acessar o módulo de cadastro link no site da Prefeitura: http://condicaopermanente.campogrande.ms.gov.br/. Os documentos requeridos devem ser anexados e serão analisados pela equipe técnica da Sesau para liberar a expedição do cartão de identificação.

