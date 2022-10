Inscrições para Olimpíada Virtual de História estão abertas

A 2ª Olimpíada Nacional em História do Brasil Aberta para Todos (ONHB-A) está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (14). O evento é uma versão online e gratuita da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e está disponível para qualquer pessoa acima de 12 anos.

O objetivo do projeto é ampliar o conhecimento sobre a história do nosso país a estudantes e a um público que não está necessariamente ligado a qualquer ambiente escolar.

Serão oferecidas 400 bolsas de iniciação científica de um ano, no valor de R$ 100 por mês, para os alunos de escolas públicas que alcançarem os melhores desempenhos.

A olimpíada é dividida em quatro modalidades. Uma delas é a “individual” que aceita a inscrição independente de qualquer pessoa com 12 anos ou mais. Na categoria grupo, são aceitas equipes de amigos e familiares com duas a seis pessoas, desde que os inscritos tenham pelo menos 12 anos.

Para as escolas, existem as modalidades “escolar privada” e “escolar pública”, nas quais podem se inscrever grupos formados por um professor e três alunos dos ensinos fundamental (7º ao 9º ano), médio ou educação de jovens e adultos (EJA).

A ideia é que as equipes das modalidades escolares usem a ONBH-A para se preparar para a próxima edição da ONBH, que ocorrerá em 2023.

A ONBH-A terá três fases com cinco questões de múltipla escolha e uma tarefa. A quarta etapa contará com uma tarefa principal. Para se inscrever e buscar informações sobre as provas, basta acessar o site do projeto.

Com informações da Agência Brasil.

