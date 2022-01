Feriados de 2022 prometem impulsionar o turismo doméstico

O ano de 2021 foi marcado pela retomada dos números positivos do setor de turismo, com destaque para o aumento das viagens domésticas e a alta na movimentação de passageiros em portos, aeroportos e rodovias do país.

Segundo a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), em 2022, o cenário deve continuar propício para o turismo interno, uma vez que, dos 14 dias de folga definidos para o próximo ano – entre feriados nacionais e pontos facultativos –, apenas três caem em finais de semana.

Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, os 11 dias de descanso em dias úteis previstos para 2022, além daqueles estabelecidos por estados e municípios são uma grande oportunidade para o turismo doméstico.

“Em 2021 vimos o turismo interno deslanchar e os feriados prolongados foram essenciais para isso. Para 2022, a perspectiva é a melhor possível! Os turistas retomaram a confiança em viajar, estão reencontrando suas famílias, amigos e descobrindo lugares novos, diante do avanço da vacinação e a adoção de protocolos sanitários no setor de Turismo. Tudo isso estimula a movimentação do setor e, consequentemente, da economia, gerando emprego e desenvolvimento ao país”, avaliou.

Para se ter uma ideia do que esperar do próximo ano, apenas nos últimos três feriados nacionais prolongados de 2021 (Finados, Proclamação da República e Nossa Senhora Aparecida) mais de 6 milhões de passageiros embarcaram nos principais aeroportos do país e a ocupação hoteleira se manteve entre 75% e 95%. Já neste fim de ano, mais de 6,7 milhões de viajantes devem passar por alguns dos mais importantes terminais aéreos.

(Com assessoria)