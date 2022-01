Twitch deleta 15 milhões de bots que promoviam ódio na plataforma

A plataforma de streaming de jogos de videogame Twitch anunciou nesta semana que deletou mais de 15 milhões de contas de bots que disseminavam ódio e promoviam assédio na plataforma. A empresa afirma ainda que o número de contas banidas “vai continuar crescendo” a partir de agora.

“Continuamos a trabalhar em atualizações proativas de detecção em todo o site, bem como buscando ações legais contra indivíduos que realizaram muitos dos ataques”, afirmou Angela Hession, vice-presidente de Confiça e Segurança global da Twitch na terça-feira (11).

As informações foram divulgadas em uma carta aberta no site da empresa. “[…] Nossa comunidade experimentou alguns dos ataques mais cruéis já vistos contra streamers — particularmente streamers de cor, membros da comunidade LGBTQIA+ e veteranos militares”, afirma.

A prática se tronou viral ao longo de 2021 e fez com que a plataforma criasse novos mecanismos de segurança. Portanto, a plataforma afirma ainda que irá produzir mais conteúdos educacionais para suas transmissões. Promete ainda atualizar a política sobre disseminação de conteúdo sexual na Twitch.

A Twitch também afirma que irá atualizar durante o ano de 2022 suas práticas de segurança na plataforma e promete mais transparência com seus usuários, incluindo sobre políticas de segurança e atualizações nas formas com as quais os streamers podem identificar usuários suspeitos.

(Com informações Poder360)