Carro com grávida capota após colisão em rotatória na Capital

Um carro acabou capotado após colisão com outro veículo, na manhã desta quarta-feira (3), na rotatória da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo com a Avenida Fadel Tajher Lunes, na Vila Nascente, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas, o motorista do Renault Sandero seguia pela Desembargador Leão Neto, quando houve o acidente. No carro estava a esposa grávida de seis meses e a filha, de 3 anos, que ocupava a cadeirinha. Quando acessou a rotatória, aconteceu a batida com o Hyundai HB20.

Após a colisão, o Sandero capotou e parou com as rodas para cima, em cima da faixa de pedestres da via. A grávida e a filha tiveram de sair pela porta do motorista do carro. Ninguém se feriu, mas foi necessário atendimento médico para a gestante.

A parte da frente do veículo HB20 ficou destruída. Apesar de bastante nervosa, a condutora também não teve ferimentos.

O trecho no local, para quem segue pelo Parque dos Poderes e tenta acessar a Fadel Tajer, está interditado por conta do acidente.