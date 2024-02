População recorre ao autoteste e vendas em farmácias aumentam

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou que a distribuição de teste de Covid-19 está reduzida pela falta de fornecimento por parte do Ministério da Saúde, com isso, a procura nas farmácias têm aumentado nas últimas semanas. Por sua vez, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) esclarece que um novo carregamento deve chegar nas próximas semanas ao Estado. De acordo com o último Boletim Epidemiológico, na última semana houve um aumento considerável de novos casos da doença, tendência que o infectologista Dr. Maurício Pompilio destaca que deve permanecer em alta por conta das festividades do Carnaval.

Para quem comparecer a alguma das unidades de saúde de Campo Grande com sintomas gripais, o novo protocolo adotado para a confirmação de dengue será a análise clínica do paciente. Com isso, os exames só serão realizados nos casos com maior gravidade.

“A Sesau informa que devido a descontinuação da oferta de testes de Covid-19 por parte do Ministério da Saúde, a distribuição às unidades de saúde também está reduzida, porém os testes podem ser encontrados em todas as unidades de saúde do município. É possível que haja faltas pontuais em algumas unidades, que são restabelecidas no decorrer da semana”, informou a secretaria municipal em nota.

A equipe do jornal O Estado entrou em contato com algumas farmácias em diferentes bairros da Capital, todas revelam que já tiveram um aumento na procura pelo autoteste nas últimas semanas, mas nenhuma anunciou a falta de testes. Os valores variam de R$50,00 e R$80,00.

O infectologista, Dr. Maurício Pompilio, orienta aqueles com suspeita a fazerem o teste, para assim tomarem as medidas necessárias, como o isolamento, para evitar o contágio e agravar o quadro.

“Hoje também há disponíveis os testes rápidos, o autoteste e que a pessoa pode procurar para fazer e saber se ela está ou não infectada, pelo vírus da Covid19. Esta medida é de extrema importância porque aquelas pessoas positivas devem permanecer em isolamento domiciliar, atualmente orientado por sete dias a partir do início dos sintomas e caso apresente um sinal de gravidade, que seria falta de ar, sensação de desmaio, aperto no peito, deve procurar uma unidade de saúde para ser examinado”, destaca o infectologista.

Neste ano, 19 pessoas morreram em MS

As últimas semanas estão sendo marcadas com o aumento de casos e óbitos por Covid-19, o boletim publicado no dia 14 de fevereiro apontou um aumento de 539 casos e 3 óbitos pela doença, passando a contar 2.315 infectados e 19 mortes em decorrência da Covid-19, somente este ano. Vale lembrar que esses números são registros de até o dia 13 de fevereiro, com muitos foliões não contabilizados. Os funcionários das farmácias alegaram que a demanda vem crescendo antes mesmo do Carnaval, mas acreditam que aumentou mais nos últimos dias por conta das festividades. O infectologista também prevê esse aumento na demanda, com a aglomeração e falta medidas preventivas.

“Como todos têm observado as notificações da imprensa e ainda persistimos com números significativos de casos de Covid-19 na comunidade e, evidentemente, nos eventos festivos como ocorridos aqui no Carnaval aumenta a transmissão dessa doença pelas aglomerações e a grande maioria das pessoas sem uso de proteção. Portanto, nesse momento, é importante as pessoas identificarem os sintomas da Covid, como: febre, tosse, espirro, coriza, dor de garganta, acompanhados ou não de dor de cabeça, dor no corpo, que pode se tratar de um caso suspeito de Covid-19. A orientação é que procure uma unidade de saúde para fazer o seu exame”, recomenda.

A Prefeitura também relembra o tempo de espera para fazer o teste. “Cabe ressaltar que o diagnóstico da Covid-19 é feito de forma clínica-epidemiológica, sendo feito o teste para confirmação do diagnóstico nos pacientes que estão dentro da janela de 3 a 8 dias de sintomas respiratórios conforme a avaliação do médico que atendeu o paciente. Ainda reforçamos que a realização do exame de RT-PCR em pacientes que apresentam agravamento do quadro clínico segue sendo realizado normalmente”, explica.

Previsão de nova entrega

Por outro lado, a SES alegou que o Ministério da Saúde enviou a previsão de nova remessa de testes. Continua o comunicado reforçando a participação dos municípios nos pedidos de novos testes. “A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que o Ministério da Saúde informou previsão de envio de nova remessa de TR Antígeno para Covid-19 às Unidades Federadas nas próximas semanas. A SES reitera que a aquisição deste teste também deve ser realizada pelos municípios”, esclarece.

Em nota, a secretaria estadual ainda informa o papel crucial do município no momento de requisitar mais testes para os cidadãos. “A SES esclarece ainda que após o envio feito pelo Ministério da Saúde, após a chegada ao Estado são imediatamente repassados aos municípios solicitantes através de fluxo estabelecido desde 2021. Cada município preenche semanalmente os quantitativos de TR Antígeno utilizados em seus serviços de saúde e através da porcentagem de uso e população é calculado o quantitativo a ser dispensado, assim como optam ou não pelo reabastecimento. Logo depois, a empresa de logística conveniada à SES realiza a entrega in loco ao município ou o mesmo providencia a retirada na central em Campo Grande”, finaliza

