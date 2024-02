Cursos de idiomas e informática são oferecidos gratuitamente em Nova Andradina

Cursos gratuitos de idiomas e informática serão oferecidos gratuitamente em Nova Andradina pelo Centro de idiomas e Tecnologia. (CIT) As inscrições começam na próxima semana e toda a comunidade pode participar.

Os cursos são de Inglês, Espanhol, Libras e Informática. Crianças entre 8 e 9 anos de idade podem participar dos cursos Inglês, Espanhol e Libras Kids .

Para se matricular, basta ir entre 19 a 29 de fevereiro na sede do CIT, localizada na Avenida Eurico Soares de Andrade, 1860. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 9 8468-5786.

