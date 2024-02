Cada vez mais isolada, Adriane pode até desistir da reeleição

O ex-presidente não virá mais a Campo Grande, mas isso não impediu a prefeita Adriane Lopes de receber uma notícia não muito boa, pois o ex-presidente lançou o nome do deputado João Henrique Catan como possível candidato do PL o que deixa joga um “balde de água fria” nas pretensões da prefeita de unir o bolsonarismo em torno da sua candidatura a reeleição. Bolsonaro voltou a mencionar Campo Grande entre os municípios que terão candidatura própria do PL, e até citou o nome do deputado estadual João Henrique Catan.

Adriane ficaria isolada sem Bolsonaro em seu palanque, pois além dos adversários de outras correntes ideológicas como André Puccinelli (MDB), Rose Modesto (União Brasil) e Beto Pereira (PSDB), ainda teria concorrentes na direita. Dentro do PL, Bolsonaro recebeu fortes posicionamentos de aliados no Mato Grosso do Sul contrários a uma possível aliança com o PP e consequentemente apoiando à reeleição de Adriane Lopes.

Por enquanto, as principais lideranças locais abertamente dispostas a marchar com a prefeita são seu esposo, o deputado estadual Lídio Lopes, e a senadora Tereza Cristina (PP). Foi ela quem a fez trocar o Patriota pelo seu PP e a lançou como pré-candidata. Apesar disso, por fidelidade absoluta à vontade de Bolsonaro, a senadora pode deixar Adriane à beira do caminho se o ex-presidente optar por um nome do PL.

Existe também uma debandada de vereadores na base de apoio na Câmara Municipal, pois até mesmo os remanescentes da gestão de Marquinhos Trad (PSD), de quem era vice-prefeita, estão buscando outros caminhos, migrando para outros partidos e adotando outros projetos sucessórios. Parte da motivação desse isolamento também pode ser creditada aos sucessivos escândalos, entre os quais a criação de uma folha secreta para pagar altos salários em cargos comissionados.

As recentes instabilidades também começam a deixar os vereadores e demais integrantes dos meios políticos preocupados, pois começa a crescer a possibilidade de a prefeita, devido a esse isolamento, desistir da sua candidatura, o que os deixaria órfãos para tentar uma reeleição.

