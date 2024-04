Funtrab anuncia 1.629 vagas de emprego em Campo Grande para esta segunda

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferecerá várias oportunidades para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. Amanhã (29), a Funtrab estará ofertando um total de 1.629 vagas de emprego para diversas áreas e níveis de escolaridade, todas destinadas para a cidade de Campo Grande.

Os interessados poderão comparecer pessoalmente à sede da agência, localizada na Rua Treze de Maio, 2773, em Campo Grande, no horário das 7h30 às 17h30. Entre as oportunidades, destacam-se vagas para cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, ajudante de carga e descarga de mercadoria, vendedor interno, pedreiro e operador de caixa.

Além disso, há também 79 vagas destinadas para PcDs (pessoas com deficiência) e 10 vagas para estágio de auxiliar de cobrança, disponíveis para candidatos de nível superior e médio.

Os interessados devem comparecer à agência da Funtrab munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (67) 3320-1400. Além disso, o atendimento pode ser agendado através do aplicativo MS Contrata, disponível para download tanto para dispositivos Android quanto iOS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: