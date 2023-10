Governo Federal envia R$ 627 milhões a municípios afetados pela seca no Amazonas

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou, na quarta-feira (18), que o governo federal irá destinar R$ 627 milhões em recursos para garantir apoio aos municípios afetados pela seca no Amazonas. A medida acontece em meio à baixa histórica dos rios, que está prejudicando o abastecimento do Estado.

Do valor total, R$ 138 milhões serão destinados à dragagem de rios. A ação vai impedir impactos no valor do frete e no prazo para disponibilização de produtos que são escoados pelas hidrovias do Arco Norte. Segundo Góes, os órgãos já deram início aos trâmites para a contratação emergencial da dragagem, que deve começar em duas semanas.

Como parte da ação conjunta, o Ministério da Integração vai disponibilizar R$ 62 milhões para ajuda humanitária, fornecendo água, cestas básicas e combustível para o transporte dos recursos, que vão atender os 55 planos dos municípios em situação de emergência. A pasta já liberou recursos para 10 cidades, que somam quase R$ 12 milhões.

O Ministério da Saúde também destinará R$ 232 milhões aos municípios para reforçar a assistência à população. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por sua vez, fortalece a ação com mais R$ 35 milhões, enquanto os ministérios do Meio Ambiente e o da Defesa são responsáveis pelos envios de R$ 5 milhões e R$ 20 milhões, respectivamente.

A ajuda será reforçada ainda pelo Fundo Amazônia, que está disponibilizando R$ 35 milhões para que o governo do Amazonas apresente projetos que possam estruturar políticas públicas de combate aos incêndios e de controle da crise ambiental. Além disso, será antecipado ao estado o desembolso de R$ 100 milhões relativos a emendas parlamentares já aprovadas.

Com informações do SBT News.

