Política de Meio Ambiente será tema de audiência pública

No próximo dia 27 de setembro será realizada uma audiência pública em Campo Grande, para debater temas acerca da PMMA (Política Municipal de Meio Ambiente). O edital de publicação está disponível na edição de hoje (23) do Diogrande.

A audiência, que está sendo convocada pela Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) visa apresentar e discutir acerca da Política Municipal de Meio Ambiente e a instituição do SIMA (Sistema Municipal Integrado de Meio Ambiente) à luz da Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018 e suas alterações no PDDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande).

Os interessados em participarem da audiência, que será realizada na modalidade híbrida, é necessário a realização do cadastramento prévio para a participação via on-line até o dia 25 de setembro por meio do site: https://bit.ly/participe-online-audiencia-pmma. O link de acesso para os participantes on-line será encaminhado no dia da audiência para o e-mail informado no ato do cadastramento prévio.

Já a minuta do Projeto de Lei, está disponível para consulta no site da pasta e pode ser ACESSADO CLICANDO AQUI. Ou para quem desejar, é possível acessar a minuta indo até a Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira da Planurb.

Serviço:

Data: 27 de setembro de 2022 (terça-feira)

Horário: 18 horas

Local para participação presencial: Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren – Planurb –

Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

A publicação está disponível a partir da página 7 do Diogrande e pode ser acessada CLICANDO AQUI.