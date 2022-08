Gasolina já pode ser encontrada por menos de R$ 5 em MS

O preço da gasolina está em queda desde a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço) e Mato Grosso do Sul está entre os 13 estados em que o litro da gaolina pode ser encontrado por menos de R$ 5, de acordo com dados do levantamento semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), no período de 14 a 20 de agosto.

O menor valor encontrado em Campo Grande foi de R$ 4,89, nos estabelecimentos Petroradio, Auto Posto 2017 e Acacia. Conforme a pesquisa, 18 postos da Capital vendem a gasolina por menos de R$ 5 (Petroradio, Auto Posto 2017, Acacia, Paulistão 2, Afonso Pena, Cidade Morena, Alloy, WA, Master, Poporoca XVII, Acerto, Pororoca V, Santa Rita de Cassia, Katia Locatelli, Vitória Locatelli, Posto Central, Imperial e Figueira II).

A queda do preço da gasolina é consequência, principalmente, da redução da alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de 30% para 17%. O Brasil registrou a oitava semana consecutiva de queda de preços do derivado de petróleo. Isso acontece após longa sequência de aumentos do produto, que chegou a ultrapassar o valor de R$ 7 devido a política de preços da Petrobras, valorização do dólar e pela Guerra na Ucrânia.

Para garantir que essa redução chegue ao consumidor, o Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul faz fiscalizações e está iniciando uma pesquisa de preços nesta semana.

Além disso, houve redução do etanol de 17% para 11,3%, para fomentar o consumo do biocombustível de origem vegetal. A intenção é, dentro do programa Carbono Neutro, estimular a substituição do combustível derivado do petróleo, a produção local e a geração de emprego e renda, já que o Estado é produtor de cana-de-açúcar.

