Primeira base móvel da Guarda Civil Metropolitana irá atender distritos e regiões na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Guarda Civil Metropolitana, deu início a uma importante iniciativa com a inauguração da primeira base móvel. Esse projeto abrangente visa cobrir as sete regiões e os dois Distritos da cidade. A base móvel permanecerá por cerca de uma semana em cada local, proporcionando rondas e serviços essenciais, incluindo o apoio da Patrulha Maria da Penha.

Caiobá

Na última semana, A guarda Civil inaugurou uma base a móvel da Guarda Civil Metropolitana ao Bairro Caiobá, na segunda-feira (05). A inauguração foi motivo de celebração para os moradores da região do Lagoa, que expressaram um renovado sentimento de segurança. O programa “Guarda em Ação” marca a estreia da base móvel em todas as sete regiões e nos dois distritos de Campo Grande.

A primeira Base Móvel na região do Lagoa irá funcionar das 7h às 22h com rondas e atendendo aos anseios da população. Além disso, conta com os serviços de apoio da Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental. A base deve ficar em média por uma semana em cada local. Depois da região do Lagoa, a ação será direcionada ao Centro e Anhanduizinho. Conforme o secretário da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social), Anderson Gonzaga, as regiões foram elencadas baseado na demanda da população.