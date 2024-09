Em uma semana, número de pacientes com gastroenterites sobe 159%

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou ontem (18), o aumento de 159% dos casos de pacientes com sintomas gastrointestinais entre os dias 8 e 15 de setembro. No ano passado , Campo Grande registrou 1.428 casos, agora o número saltou para 3.697 registros.

Em todo o ano passado, a Capital contabilizou 51.425 casos (semana 1 a 37) e, em 2024, já são 71.737 pacientes com o diagnóstico. Diante desse cenário, a secretaria recomenda que é importante que as pessoas redobrem os cuidados com a higienização das mãos, alimentos e, em caso de contaminação, que procurem manter uma boa hidratação.

Vale lembrar que as unidades de urgência e emergência da Capital estão operando acima de sua capacidade neste período de estiagem, onde os casos estão se tornando cada vez maiores. Por isso, a recomendação é de que a população busque atendimento nas Unidades de Saúde da Família.

Por Michelly Perez